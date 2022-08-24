Ünlü gazeteciden olay iddia! "Yorumcu adı altında bazı şeytanlar kurumda çalışan kadınlara ahlaksız teklifte bulunuyor" Nedim Şener isim istedi

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olan Süleyman Sargın'ın N.K. isimli örgüt üyesi ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiyi köşe yazısında kaleme aldı.

Bu yazıyı alıntılayarak paylaşan Hürriyet muhabiri ve yazarı İsmail Er, çok çarpıcı ifadeler kullandı. Er, paylaşımında medya sektöründeki tecavüz vakalarının arttığına dikkat çekerken TV kanallarında boy gösteren bazı yorumcuların, kurumlarda çalışan kadınlara ahlaksız tekliflerde bulunduğunu öne sürdü.

"KİMİSİ EVLİLİK VAADİ İLE KANDIRIYOR, EVLİ KADINLARI AYIRIYORLAR"

Er paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TV'lere yorumcu adı altında çıkan bazı şeytanlar kurumda çalışan kadınlara ahlaksız teklifte bulunuyorlar. Kimisi evlilik vaadi ile kandırıyor, evli kadınları ayırıyorlar! Özellikle medyada tecavüz vakaları oldukça yüksek! Liyakat ve adalet mutlaka şeytanlara karşı uygulanmalı!"

NEDİM ŞENER İSİM İSTEDİ

Bu paylaşıma yanıt veren Nedim Şener, Er'den isim vermesini isteyerek," İsmail bey, öznesiz haber olmuyor böyle… şu isimleri yazsanız da ortalık şenlense" diye yazdı.

"GAYRİMEŞRU ÇOCUKLARI OLAN TEKNİK ADAMLAR ORTALIKTA NAMUS DERSİ VERİYOR"

Er sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımda evlilik vaadiyle dolandırılan bir kadının yaşadığı durumların olduğu habere ilişkin," Futbol dünyası böyle skandallarla dolu. Sadece futbolcu değil menajer kuklası teknik adamlarda var. Gayrimeşru çocukları olan teknik adamlar ortalıkta namus dersi veriyor! Kulübün verdiği araçları sevgilisine veren teknik adamlar mı, tesise kadın sokan mı! Ne ararsan var! " ifadelerini kullandı.