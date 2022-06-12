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  3. Ünlü Inditex markası Zara'dan ağızları açık bırakan reklam! Nimeti ayakla çiğnediler! "Allah sizi o ekmekle çarpsın! Zara haddini bil!"

Ünlü Inditex markası Zara'dan ağızları açık bırakan reklam! Nimeti ayakla çiğnediler! "Allah sizi o ekmekle çarpsın! Zara haddini bil!"

Inditex giyim markası Zara'nın Almanya reklamlarında, ekmekle alay ettiği görüldü. Vatandaşlar sosyal medyadan ünlü markayı adeta linç etti.

Ünlü Inditex markası Zara'dan ağızları açık bırakan reklam! Nimeti ayakla çiğnediler! "Allah sizi o ekmekle çarpsın! Zara haddini bil!"

Dünyaca ünlü Inditex markalarının başını çeken Zara, son zamanlarda yaptığı zam ve ilginç parçalarıyla çok konuşulmuştu. Müşterisini pandemi sürecinden bu yana memnun edemeyen marka, bu defa öyle bir hataya yer verdi ki... Markanın Almanya'da yayınlanan katalog reklamları kamuoyuna yayıldı. Bahsi geçen görsellerde, ekmeğin ayaklar altına alındığı görüldü.

Ünlü Inditex markası Zara'dan ağızları açık bırakan reklam! Nimeti ayakla çiğnediler! Ekmek üstüne ayak basıldı! Zara haddini bil!

ZARA HADDİNİ BİL

Görselde görülen ekmeğin ayakla çiğnenmesi özellikle Müslüman vatandaşları çileden çıkardı. Sosyal medyada gündem olan "Zara haddini bil" etiketi altında binlerce kişi toplandı. Ünlü marka hakkında yazılan "Allah sizi o ekmekle çarpsın" yorumları dikkat çekerken, reklamların acilen kaldırılması ve kamuoyundan özür dilenmesi istendi.

Ünlü Inditex markası Zara'dan ağızları açık bırakan reklam! Nimeti ayakla çiğnediler! Ekmek üstüne ayak basıldı! Zara haddini bil!

Ünlü Inditex markası Zara'dan ağızları açık bırakan reklam! Nimeti ayakla çiğnediler! Allah sizi o ekmekle çarpsın! Zara haddini bil!Ünlü Inditex markası Zara'dan ağızları açık bırakan reklam! Nimeti ayakla çiğnediler! Allah sizi o ekmekle çarpsın! Zara haddini bil!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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