Ünlü influencer Şeyda Erdoğan geçmişini anlatırken göz yaşlarına boğuldu! Takipçilerinden binlerce destek ve tebrik mesajı: "Sen çok güçlüymüşsün Şeyda"

Sosyal medya mecrasının ilk fenomenlerinden biri olan Şeyda Erdoğan, gerek Türkiye'de gerekse ulusal projelerde gösterdiği başarılar sayesinde işinde zirveye tırmanmaya devam ediyor. Şimdilerde dil ısırtacak kadar güzel bir yaşama sahip olan ünlü fenomenin, geçmiş yıllarda yaşadığı zorlukları duyanlar kulaklarına inanamadı. Erdoğan, bir zamanlar yaşadığı aile problemlerini "İplik" isimli video serisinde anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı.

"SEN NE GÜÇLÜ BİR KADINMIŞSIN ŞEYDA"

Şeyda Erdoğan video serisinin üçüncü bölümünü çok zor çektiğini, takipçileriyle gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde söylemişti. Bu cevabın ardından oldukça merak edilen videonun üçüncü serisi geçtiğimiz akşam saat 20.00 sularında yayınlandı. Erdoğan'ın anlattıkları karşısında kulaklarına inanamayan takipçilerinin "Bu güzel gülüşünün ardında büyük şeyler yattığını biliyordum" "Biz senin hayatına özenirken sen neler yaşayıp buralara gelmişsin" "Yaşadıklarını yaşamadım, asla da yaşamak istemem. Benim duymaya bile yüreğim yetmeyen olayları sen bir başına nasıl yaşadın" "Sen ne güçlü bir kadınmışsın Şeyda, seninle gurur duyuyorum" yorumları, dakikalar içinde adeta videonun yorum kısmına yığıldı. Seriyi izleyen takipçileri defalarca videoyu durdurup derin bir nefes aldıklarını belirttiler. Erdoğan, hayat hikayesine yorum yapan takipçilerinin yorumlarını tek tek beğenmeyi de ihmal etmedi.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİK

Şeyda Erdoğan, babası ve babasının ailesi tarafından defalarca tehdit aldıklarını ve en son ölümle tehdit edildiklerini anlattı. Yıllar önce halka açık suç duyurusunda bulunan ünlü fenomen, "Ben asla kadınlara yapılan haksızlık karşısında susmadım. Bugün benim, annemin ve kardeşimin başına gelen olay sonrasında da susmayacağım. Bundan sonra ne olur bilemem ama şunu bilin ki üçümüzden birine bir şey olursa, bu babamın ve ailesinin yaptığı iştir. Benim annem sokağa çöp atmaya çıkamıyor, bu halka açık bir suç duyurusudur. Babam ve ailesi bizi öldürmekle tehdit ediyor" açıklamasında bulunmuş, basın dünyasında adeta deprem etkisi yaratmıştı. Erdoğan, o günleri anlatırken kimsenin ona acımasını istemediğini, bu videoyu da sırtı sıvazlanması için değil, artık geçmişinde bir iz kalmaması, yarın veya başka bir gün bu olaylarla kimsenin onu tehdit edememesi için anlattığını söyledi. Başarılı influencer, halka açık suç duyurusunda bulunması kararını "Hayatımın en zor, en kolay ve en kısa süreli kararıydı" olarak nitelendirdi.

ÜNİVERSİTEYİ BIRAKTIM GÜNLÜK İŞLERDE ÇALIŞTIM

Yaşadığı zor dönemlerde, annesini ve kardeşini yaşadıkları bu hayattan kurtarmak istediğini söyleyen Erdoğan, annesinin "sıkıntı ve dertten" kanser olduğunu söyledi. Henüz daha 18 yaşındayken annesine "Bu hayatı yaşamak zorunda değiliz, sana söz veriyorum her şeyi ben halledeceğim. Ne yapacağım hakkımda hiçbir fikrim yok, ama bana güvenmelisin anne. Ya batacağız ya çıkacağız ama asla eskiye dönmeyeceğiz" cümlelerini sarf etmiş, dediğini de önünde sonunda başarmış.

O dönem 2 sene boyunca hazırlandığı üniversite sınavını başarıyla sonuçlandıran fenomen, Mimar Sinan Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar bölümünü kazandı ancak, hayat ona hiç düşünmediği bir yerden vurdu. Hayatın tüm yükünü omuzlarına alan Erdoğan, o dönem hem çalışıp hem okudu. Annesinin ameliyat olabilmesi için 40 bin TL borca girdi. Kendisinin tabiriyle "köpek gibi" çalıştı. Bu sebeple derslere de geç gidiyordu. Günlerden bir gün ders esnasında öğretmeninin kendisine yüksek sesle argo bir kelime kullandığını ve geç geldiği için de sitem ettiğini söyleyen Erdoğan, o gün okulu bıraktığını söyledi. Çünkü onun yaşadıklarını kimse bilmiyordu ve bir kişinin daha kendisini ezmesine izin vermeyerek öz saygısını gard aldı.

ALDIĞI TÜM RİSKLERE DEĞDİ

Daha 18 yaşındayken hayata geçirdiği kararlar ve başardığı işler, aldığı riskleri "iyi ki yaptım" diyeceği bir hayata dönüştürdü. Erdoğan, tüm yaşadığı sıkıntılı sürecin kendisine güç kattığını da söyledi. Şimdilerde, kendisine, kardeşine ve annesine dil ısırtacak kadar güzel bir hayat yaşatan ünlü fenomen, hayatında başarıyla ilerlemeye devam ediyor.