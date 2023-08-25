Ünlü iş adamı Ali Sabancı ve eşi tatil için gittiği Yunanistan’da sürat botuyla kaza yaptı

Hız tutkunluğu ile bilinen Ünlü iş adamı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı tatil için gittikleri Yunanistan'da sürat botu ile kaza geçirdi.

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Ünlü iş adamı Ali Sabancı ve eşi tatil için gittiği Yunanistan’da sürat botuyla kaza yaptı

Son dakika haberi...Edinilen bilgiye göre, Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi.

SÜRAT BOTUYLA HIZ TUTKUNLULĞU İLE BİLİNİYOR

İddiaya göre, tatil için gittikleri Laros Adası açıklarında yemek için yatlarından ayrılan çift zodyakla kayalıklara çarptı. Kazada Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır şekilde yaralandı. Ali Sabancı Laros'ta bulunan bir hastanede İstanbul'dan getirilen özel bir ekip tarafından ameliyat edilip entübe edildi. İç organlarında hasar olan Sabancı Bodrum'a getirildi. İlk müdahalenin ardından çift deniz ambulansı ile Turgutreis Marina'ya getirildi. Ali Sabancı, Bodrum Turgutreis Limanı'ndan hava ambulansı ile İstanbul Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı'nın ise tedavisinin ardından Bodrum'dan ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildiği bilgisine de ulaşıldı.

Ünlü iş adamı Ali Sabancı ve eşi tatil için gittiği Yunanistan’da sürat botuyla kaza yaptı

Çift, Bodrum'a getirilirken Ali Sabancı'nın annesi Hayırlı Zerrin Sabancı da limanda çifti bekledi.

Esas Holding'ten yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir" denildi.

KAYNAK: İHA

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