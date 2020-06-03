Ünlü isim dava açmaya hazırlanıyor! Cem Yılmaz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yaptığı tatil esnasında, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişilere dava açacağını duyurdu.

1 7 Ünlü komedyen Cem Yılmaz Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.