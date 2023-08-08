Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka

Sıcak havada serinlemek için İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Gürpınar Sahili’ne gidenler ilginç bir ana denk geldi. Bir adam, denizde, dalgalara karşı namaz kıldı. Bu anlar sosyal medyada da hızla yayıldı.

1994 Avrupa güzeli olan Didem Uzel bu videoya tepki gösterdi.

Pek çok dizide de yer alan oyuncu denizde namaz kılındığını görünce bu durumu neden kimsenin sorgulamadığını sordu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Didem Uzel şunları yazdı:

"Araba üstünde kılanlar, cadde ortasında kılanlar, denizin üstünde kılanlar. Bir grup olabilir mi acaba sorusu var kafamda... Buna karşılık da kuran yakan, rendeleyen vs bir grup var. Sorum şu; mesela kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye? Valla çok meraktayım. Benim evde de namaz kılanlar var. En temiz en güzel yeri hazırlıyorum onlar için. Denizde arabada ne alaka?"