Ünlü isimden takipçisine yanıt: "Şaşırdınız artık ama!"

Cürretkar paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren ünlü model Didem Soydan, Instagram hesabının hikaye kısmında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Soydan, Instagram'dan mesaj atan bir takipçisinin "Size ayrı, merhametinize ayrı hayranım. Çok güzelsiniz. Belki de o kadar mesaj içinde benim yazdıklarımı okumayacaksınız bile. Yani bir çılgınlık yapıp ilk defa birine yazıyorum ve bir şey istiyorum. Yıllarca çalıştım. Aileme ev aldım. Şimdi tek hayalim kendime araba almak ama sadece 40 bin biriktirebildim. Bana da bir el atsaydınız." ifadelerini kullandığı mesajı paylaştı.

Soydan, paylaşımına "Merhamet, (40) kırk bin TL'nin üstünü tamamlamak (Şaşırdınız artık ama)" notunu düştü.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir ailenin çocuğudur.

Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelince bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı.

İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı. Didem Soydan, modellik işine girmeden önceki işinde yani Diesel mağazasında sonradan modacı olan Umut Eker ile birlikte çalışıyorlardı.

1 Nisan 2014 tarihinde İtalya`nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show`da Didem Soydan da podyuma çıktı. Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk mankendir.