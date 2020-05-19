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  3. Ünlü isimlerden 19 Mayıs kutlamaları! İşte o paylaşımlar

Ünlü isimlerden 19 Mayıs kutlamaları! İşte o paylaşımlar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından kutlayan ünlülerin paylaşımları beğeni topladı. İşte o paylaşımlar...

Ünlü isimlerden 19 Mayıs kutlamaları! İşte o paylaşımlar 1112

Burcu Esmersoy

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun."