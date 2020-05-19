Ünlü isimlerden 19 Mayıs kutlamaları! İşte o paylaşımlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından kutlayan ünlülerin paylaşımları beğeni topladı. İşte o paylaşımlar...

1 12 Burcu Esmersoy "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun."