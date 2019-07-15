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  3. Ünlü isimlerin 15 Temmuz mesajları!

Ünlü isimlerin 15 Temmuz mesajları!

Hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde ünlü isimler sosyal medya hesaplarında ardı ardına mesajlar yayınladılar işte o mesajlar...

Ünlü isimlerin 15 Temmuz mesajları! 1110