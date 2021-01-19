Ünlü isme mahkeme yolu göründü! Dikkat çeken açıklama: Herkes haddini bilmeli

Müzisyen Güvenç Dağüstün, Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Erol Köse'ye yaptığı paylaşım ile tepki gösteren Dağüstün, şu ifadeleri kullandı:

"Erol Köse adında bir arkadaş dün televizyonda benim hakkımda hakaretamiz ifadeler kullanmış. Kendisini tanımam etmem. Avukatım dava edelim dedi. Peki dedim."

Dağüstün bu açıklamasının ardından avukatının "Basın Özgürlüğüne saygımız sonsuz ancak hakaretin elbet bir hukuki sorumluluğu var herkes sınırlarını(haddini) bilmeli." ifadesini kullandığı paylaşımı alıntılayarak "Serkan Bey de az evvel sözünü ettiğim avukatım oluyor." notunu düştü.

Güvenç Dağüstün, Erol Köse'nin hangi ifadeleri kullandığına ise değinmedi.

GÜVENÇ DAĞÜSTÜN'ÜN PAYLAŞIMI POLEMİĞE NEDEN OLMUŞTU!

Müzisyen Güvenç Dağüstün daha önce de Oktay Kaynarca, geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Oya Başar, şarkıcı Zara ve teknik direktör Yılmaz Vural ile birlikte İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programına konuk olmuştu.

Güvenç Dağüstün "Acayip bir kabus gördüm dün gece. İbo Show'a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan" paylaşımında bulunmuş,

Oktay Kaynarca d Güvenç Dağüstün'ün paylaşımına , "Çok mu korkunçtu? Sana daha korkunç o kadar şey sıralarım ki sevgili Güvenç Dağüstün, yaptığın yapmadığın, 'korkunç ve kabus' kelimelerini bir daha kullanmazsın! Herkese her şeye önyargı sana da aynı bakış açısı hakkını yaratır. Kapiş?" yanıtını vermişti.

Kaynarca'nın tepkisi karşısında Güvenç Dağüstün, "Tercih meselesi Oktay'cığım. Ben tercih etmem. Kaç arkadaşım gitmiş ayrıca. Benim üzüntüm o arkadaşlarımı sevdiğimden kaynaklıdır. İsim vs de yazmadım. Telefonlaşacak kadar da yakınız. Çok sevgiler" mesajını yayınladı.

Bu paylaşım üzerine Oktay Kaynarca'dan, "Arkadaşlarının yerine üzülmek! Tercih meselesi! İlk aklına geleni yazmak! Sen bu akşam bir bunların üstüne yat düşün! Özgürlük özgürlük özgürlük ama eşit ve kırmadan dökmeden" açıklaması geldi.

Güvenç Dağüstün, bir dönem oyuncu Deniz Çakır ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer almıştı.

GÜVENÇ DAĞÜSTÜN KİMDİR?

Güvenç Dağüstün 1978 yılında Ankara'da dünyaya gedi. Türk opera sanatçısı Güven Dağüstün başarılarıyla adından söz ettirmektedir.

Güvenç Dağüstün'ün detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Güvenç Dağüstün kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?