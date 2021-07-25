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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, vaka sayılarının artışına isyan etti!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Temmuz ayında aktif vaka sayısı oranının artışına dikkat çekerek bu sonbahar ve kış aylarında yine kısıtlamalar dolayısıyla yine eve kapanılacağını ifade etti.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, vaka sayılarının artışına isyan etti!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Temmuz ayında aktif vaka sayısı ile pozitif test sonuçlarının yer aldığı bir grafik paylaştı.

 Aktif vaka sayısı oranının artışına dikkat çeken ünlü komedyen, toplumun tüm sosyal seviyelerinden bazı kişilerin  aymaz, umursamaz, duyarsız, cahil ve vurdumduymaz davrandığını belirterek sonbahar ile kış aylarında yine kısıtlamaların geleceğini ve eve kapanılacağını söyledi.

"TÜM BU SIFATLAR, KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ"

Şahan Gökbakar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bakın bu sonbahar ve kış aylarında yine kapanacağız. Neredeyse 17günlük kapanmanın rakamlarına geldik...Bu gidiş onun habercisi. Benim ve ailemin de ferdi olduğumuz bu toplumun, tüm sosyal seviyelerinden bazılarının aymazlığı, umursamazlığı, duyarsızlığı, cahilliği ve vurdumduymazlığı sebebiyle bütün herkes zarar görüyor. Sağlık çalışanları bıktı, esnaf bıktı, kendini koruyan, aşılanan topluma saygılı insanlar bıktı. Bu gidişat size şunu göstersin, yukarıda saydığım tüm sıfatlar Covid-19'dan daha tehlikeli..."

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, vaka sayılarının artmasına isyan etti: Herkes zarar görüyor

Berkem Temizel
Gece Editörü
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