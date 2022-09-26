Ünlü manken Ece Gürsel'den samimi itiraf: "İnanın hayatımda en fazla parayı parfümlerime harcıyorum"

Horus Nefertem Parfüm’ün Adana şubesinin açılışına katılan güzel manken Ece Gürsel, "İnanın hayatımda en fazla parayı parfümlerime harcıyorum." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ünlü manken Ece Gürsel'den samimi itiraf: "İnanın hayatımda en fazla parayı parfümlerime harcıyorum"

Manken - sunucu Ece Gürsel, Saruhan Alp - Eşref Alp ev sahipliğinde ve Zeki Sincar Prodüction tarafından düzenlenen Horus Nefertem Parfüm’ün Adana şubesinin açılışına katıldı. Güzelliği ile herkesin dikkatini çeken Gürsel, mağazada parfümleri tanıttı.

Ünlü manken Ece Gürsel'den samimi itiraf: İnanın hayatımda en fazla parayı parfümlerime harcıyorum

"PARFÜMSÜZ BİR HAYAT DÜŞÜNEMEM"

Gürsel tanıtımda yaptığı açıklamada, “İnanın hayatımda en fazla parayı parfümlerime harcıyorum. İyi bir parfüm koleksiyonum var. Yeni çıkan parfümleri takip ediyorum. Parfümsüz bir hayat düşünemem” itirafında bulundu.

Ünlü manken Ece Gürsel'den samimi itiraf: İnanın hayatımda en fazla parayı parfümlerime harcıyorumÜnlü manken Ece Gürsel'den samimi itiraf: İnanın hayatımda en fazla parayı parfümlerime harcıyorum

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