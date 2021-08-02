Ünlü manken sessiz sedasız evlendi! Şenay Akay, Tarık Soner ile dünyaevine girdi!

Bir dönemin efsane mankenlerinden olan Şenay Akay, bir süredir aşk yaşadığı iş adamı Tarık Soner ile Yeniköy'deki bir restoranda gerçekleştirilen törenle evlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise Suat Kaşıbeyaz, Okay İnan ve Ebru Koçan yaptı.

İKİ FARKLI GELİNLİK

Pandemi dolayısıyla sade bir tören düzenleyen 40 yaşındaki Şenay Akay, düğününde iki farklı gelinlik giydi. Bir balık model dantelli bir gelinlik giyen Akay, ikinci gelinliğini ise taşlı ve kabarık etekli tercih etti.

INSTAGRAM'DA SOYADINA 'SONER' EKLEDİ

Düğünüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akay, Instagram'daki adını "Şenay Akay Soner" olarak değiştirdi.

Şenay Akay, ilk evliliğini 2002 yılında Buğra Özçetin ile yapmış ancak 2004 yılında ihanet nedeniyle boşanmıştı.