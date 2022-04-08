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Ünlü manken Sevda Demirel'in isteği göz yaşarttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nisa bebek için seslendi! "Lütfen bana verin"

Annesi tarafından terk edilen ve şimdilerde hastanede tedavi gören Nisa bebeği evlatlık almak isteyen Sevda Demirel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Ünlü manken Sevda Demirel'in isteği göz yaşarttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nisa bebek için seslendi! "Lütfen bana verin"

29 Mart Salı günü İstanbul Pendik'te meydana gelen olayda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz ve beraberindeki ekip, Pendik'te boş araziye bırakılmış bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Ünlü manken Sevda Demirel de ülkenin gündemine oturan Nisa bebeğe sahip çıkmak istedi.

"NİSA BEBEĞİN GENEL DURUMU CİDDİ"

Hastanede tedavi gören Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü manken Sevda Demirel'in isteği göz yaşarttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nisa bebek için seslendi! Lütfen bana verin

"ANNELİK YAPMAK İSTİYORUM"

Nisa bebeği evlatlık almak isteyen Sevda Demirel ise Instagram hesabından paylaşım yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Sağlık Bakanım son derece düzgün bir hayatı olan, gece hayatı, içkisi, sigarası, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan temiz yaşayan bir kadınım. Lütfen bu bebeği bana verin. Nisa bebek ölene kadar benim korumam altında olsun yurtlarda büyümesin. Ben ona annelik yapmak istiyorum, lütfen bana güvenin" ifadelerini kullandı.

Ünlü manken Sevda Demirel'in isteği göz yaşarttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nisa bebek için seslendi! Lütfen bana verin

Bölge Gündem Editör Ekibi
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