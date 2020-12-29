Moda dünyasının mihenk taşlarından modacı Pierre Cardin 98 yaşında hayata veda etti. Acı haberi ailesi paylaştı.

Ünlü modacının bir süredir Paris'in batısındaki Neuilly'de bir hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

PIERRE CARDIN KİMDİR?

Pierre Cardin 2 Temmuz 1922 yılında İtalya San Biagio di Callalta şehrinde doğmuştur. Pierre Cardin 2 yaşındayken ailesi Fransa’ya taşınmıştır.

İlkokul mezunudur. Pierre Cardin’i oluşturmadan önce mimarlığa olan ilgisi nedeniyle kısa bir süre Paris’te mimarlık okumuştur. Okulunun yanı sıra 14 yaşından beri Saint-Etienne şehrinde bir terzinin yanında çıraklık yapıyordu. İkinci Dünya Savaşı’nda gönüllü olarak Kızılhaç’ta muhasebecilik yaptı. Moda tutkusu ağır basınca 1945’te modacı olma hayaliyle Paris’e taşınır. Ünlü modacı, kariyerine 1945’te Jean Cocteau ve Christin Berard ile tanışarak, Güzel ve Çirkin filminin kostüm ve maskelerini tasarlamakla başlamıştır.

Jeanne Paquin, Christian Bernard, Elsa Schiaparelli, The House of Paquin ve Christian Dior gibi modacıların çıraklığını yapmıştır. Pierre Cardin 1946 yılında Christian Dior ile çalışmak için Paquin ve Schiaparelli’dan ayrılmıştır.

Christian Dior’un terzihanesinde çalışırken kazandığı tecrübesi ile 1950 yılında kendi şirketini kurar ve Rue Richepanse adresinde tiyatro kostümleri ve maskeler tasarlamaya başlar. Bu çalışmaları ile tecrübesine tecrübe katan Pierre Cardin, 1953’te kadınlar için tasarladığı ‘’ready-to-wear’’ adlı koleksiyonu moda dünyasına sunmuş ve hazır giyimde öncü olmuştur. Bu koleksiyondaki ‘’balon etekler’’ dünyada büyük bir başarı yakalamıştır.

1954’te tüm bu tecrübeler üzerine kadınlar için EVE(Havva) isimli ilk butiğini Paris’te Saint Honore’de açtı. Kadın giyiminde asimetrik kesimleri kullanmaya başlayan Pierre Cardin bundan bir süre sonra erkek giyiminde renkli kravatlar ve baskılı gömlekler tasarlamaya başlamıştır.

1957 yılında ise erkekler için ADAM(Âdem) adındaki butiklerini açmış ve couture (kişinin özel siparişi ile hazırlanan giyisi anlamına gelen Fransızca moda terimidir) akımını kendi butiği olan Maison De Couture’da geliştirmiş ve Couture akımının öncülerinden olmuştur.

Japonya gezisinde Bunka Fukosa Tasarım Okulu’nda onursal profesör sıfatıyla üç boyutlu kesimler üzerine 1 ay boyunca dersler vermiştir.

1958 yılında Pierre Cardin Amerika’da ‘’Genç Tasarımcı’’ ödülünü kazanmıştır. Pierre Cardin ‘’ready to wear’’ koleksiyonundan sonra iki yüz elli Fransız öğrenci tarafından sunulan ‘’Cylinder’’ isimli koleksiyonu Pierre Cardin’in erkek hazır giyim alanında adını duyurmuştur.

Hazır giyim koleksiyonlarını neden çıkardığına istinaden ‘’Modanın özel ve ayrıcalıklı insanların tekelinde olmasını istemedim.’’ Sözleri ile aslında tüm dünyanın modanın içinde olmasını herkesin üzerinde tasarımlarını görmeyi istemiştir. Bu vizyon doğrultusunda ilerleyen süreçte bilimsel süreçlerden ilham alarak fütüristik fikirler geliştirip, sentetik malzemelerle çalışan ilk modacı olma ünvanını aldı.

Pierre Cardin uzaya ve galaktik evrene merakıyla Neill Armstrong’dan bile öndeydi. 1960’ta yarattığı ‘’Space Age’’ koleksiyonu bu tezimizi adeta doğruluyor. Space Age, Cardin’in dünyaca tanınmasının kilometre taşlarından biri olmakla birlikte Cardin’i modada avant-gard ve fütüristik akımının ilk temsilcilerinden biri yapmıştır. Yine aynı yıl erkekler için hazır giyim koleksiyonu da oluşturmuştur.

1963 yılında Cosmo Corps dünyaya yeni bir kıyafet türü taytı tanıtmış ve dünyada tayt çılgınlığı yaratmıştır. 1966’ta uzay ve galaktik çevrelerden aldığı ilham ile yarattığı belli olan ilk çocuk koleksiyonunu sunar. Ve Amerika’da en çok satanlar arasına girmeyi başarır.

Ünlü Beatles grubunun dar pantolon, yakasız ceket, beyaz gömlek ve düz kravattan oluşan ikonik görünümünü tasarladığı ‘’Escape Cardin’’ mağazasını 1971’de Paris’te açtı. Ve Escape Cardin’de birçok sanatçıya özgün tasarımlar tasarladı. Escape Cardin mağazasında yarattığı ‘’Art of the Environment’’ koleksiyonunda Maria Pergay ve Joe Colombo gibi bir grup yeni tasarımcıya adlarını duyurmalarında destek olmuş ve moda dünyasına tanıtmıştır.



1980 yılında New York’ta Metropolitan Saat Müzesini açarak 30 yıllık çalışmalarını ‘’Retrospestive’’ adı ile sergilemiştir.

Japonya’dan, Amerika’ya dünyanın birçok ülkesinde başarısıyla adından söz ettiren Pierre Cardin sadece giyim sektörüyle sınırlı kalmayıp ev tekstili, mücevherat, kırtasiye, restoran zinciri gibi alanlarda da öne çıkmayı başarmıştır.

Ünlü modacı sosyal içerikli olaylara da olan ilgisini kamuoyuna arz ederek halkın beğenisini toplamış, Vietnam Savaşı ve Çernobil Nükleer Patlamasına dikkat çekmiştir.

Maxim Restoranından sonra Maxim Oteller Zincirini de almıştır.

Pierre Cardin Sadizm akımını yaymaya çalışması ve hayatının büyük çoğunluğunu bu düşüncesi, eylemleri yüzünden hapiste geçiren Marquis de Sade’ın bir zamanlar ikamet ettiği 15. Yüzyıl kalelerinden Lacoste’u restore ettirmiş ve şimdilerde tiyatro faaliyetlerinin yürütüldüğü bir sahne haline getirmiştir.

1985’te Fransız Moda Endüstrisi’nden Moda Oscar ödülünü almış ve 1987’de Moskova’da 10 bin metrekarede mağaza açmıştır.

Bugün hala gardıroplarda bulunan tayt, vatka ve maksi paltoyu dünya modasına armağan etmiştir.

Cardin kendine has tarzı ve çizgisiyle kendini dünyaya kanıtlamış ve otoritelerce dünyanın en iyi beş Fransız modacısından biri olarak kabul edilmektedir.

Pierre Cardin, 140 ülkede sahibi olduğu 650 farklı ürün lisansı ile dünyanın en çok kabul gören ticari markalarından biridir. Marka yapılan uluslararası iş birlikleri ile halıdan gelinliğe, ev tekstilinden mobilyaya 60’a yakın ürün grubunda ülkemiz şirketi Aydınlı Grup tarafından da 13 ülkede temsil edilmektedir.

Aydınlı Grup, Pierre Cardin’de 13 ülkede markanın sahibi ya da lisansörü konumundadır.

Cardin bugün Fransa Paris’te yaşamaktadır.