Ünlü sanatçı İsmail Soyberk'ten sevenlerini üzen haber geldi. Müzik dünyasının en iyi bas gitaristlerinden biri olan Soyberk, hayatını kaybetti.

67 yaşında İsmail Soyberk'in geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Sanatçının ölümünün ardından ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

İsmail abi gerçek bir beyefendi ve yeri dolmayacak bir müzisyendi Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. #ismailsoyberk pic.twitter.com/dD2rACxDLG — Fettah Can (@fettahcan) January 13, 2021

Türk pop müzik tarihinin dünya çapında müzisyenlerinden birini #ismailsoyberk ‘i kaybetmişiz. 10 lu yaşlarımda Edip Akbayram ile tanıyıp hayran olduğum,sonrasında uzun yıllar birlikte çalışma fırsatı bulduğum gerçek müzisyen ve harika insan. Mekanın Cennet olsun . — iskender paydas (@iskenderpaydas) January 13, 2021

Çok zamansız ve büyük bir kayıp, ruhun şad olsun İsmail Ağabey... ?#ismailsoyberk pic.twitter.com/4BraBwNQb9 — İsmail Altunsaray (@ismailAltnsry) January 13, 2021