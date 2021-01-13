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Ünlü müzisyen İsmail Soyberk hayatını kaybetti!

Türk pop müzik tarihinin efsane müzisyenlerinden biri olan İsmail Soyberk hayatını kaybetti.

Ünlü müzisyen İsmail Soyberk hayatını kaybetti!

Ünlü sanatçı İsmail Soyberk'ten sevenlerini üzen haber geldi. Müzik dünyasının en iyi bas gitaristlerinden biri olan Soyberk, hayatını kaybetti.

Ünlü müzisyen İsmail Soyberk hayatını kaybetti!

67 yaşında İsmail Soyberk'in geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Sanatçının ölümünün ardından ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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