Ünlü oyuncu Aslı Enver'den ayrılık haber geldi

Aslı Enver, Murat Boz ile ayrılığının ardından iş insanı Ender Öztarhan ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Güzel giden ilişkide Enver, Ender Öztarhan'ın annesi ile tanışmıştı.

Ancak çiftten geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi geldi. Oyuncu Söylemezsem Olmaz ekibinin ayrıkla ilgili sorduğu soruları yanıtladı. Enver beklenmedik ayrılıkla ilgili, "Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık." şeklinde cevap verdi.