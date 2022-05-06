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  3. Ünlü oyuncu Aslı Enver'den ayrılık haber geldi

Ünlü oyuncu Aslı Enver'den ayrılık haber geldi

Geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisi Önder Öztarhan ile ilişkisini sonlandıran Aslı Enver ayrılık sonrası ilk kes konuştu. Neden ayrıldıklarının nedenini açıkladı.

Ünlü oyuncu Aslı Enver'den ayrılık haber geldi

Aslı Enver, Murat Boz ile ayrılığının ardından iş insanı Ender Öztarhan ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Güzel giden ilişkide Enver, Ender Öztarhan'ın annesi ile tanışmıştı.

Ünlü oyuncu Aslı Enver'den ayrılık haber geldi

Ancak çiftten geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi geldi. Oyuncu Söylemezsem Olmaz ekibinin ayrıkla ilgili sorduğu soruları yanıtladı. Enver beklenmedik ayrılıkla ilgili, "Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık." şeklinde cevap verdi.

Ünlü oyuncu Aslı Enver'den ayrılık haber geldi

 

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