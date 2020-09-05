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Ünlü oyuncu Ayhan Taş'ın olaylı gecesi

Ünlü oyuncu Ayhan Taş Cihangir'deki bir mekanda kız arkadaşları ile görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşayan Taş '' Evli olduğumu biliyorsunuz. Eşim ikinci çocuğumuza hamile, yanlış olmasın'' açıklamasında bulundu.

Ünlü oyuncu Ayhan Taş'ın olaylı gecesi

Ünlü oyuncu Ayhan Taş, Cihangir'deki bir mekanda kız arkadaşları ile görüntülendi. Uzun saatler mekanda oturan Taş'a 2 kadın 2 erkek arkadaşı eşlik etti. Kameraların kendisini görüntülediğini fark eden 49 yaşındaki Taş, büyük şaşkınlık yaşadı. 

Ünlü oyuncu Ayhan Taş'ın olaylı gecesi

Önceki akşam Cihangir'de bir mekanda görüntülenen Taş'ın yaşadığı panik ve şaşkınlık gözlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Ayhan Taş'ın olaylı gecesi​​​​​​​

''YANLIŞ BİR ANLAŞILMA OLMASIN''

Durumu düzeltmeye çalışan Ayhan Taş, "Gazeteci arkadaşlarım, yanımdaki kadınlar misafirlerimiz. Benim evli olduğumu biliyorsunuz, lütfen yanlış bir anlaşılma olmasın" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Ayhan Taş'ın olaylı gecesi​​​​​​​

''BU RESİMLERİ SİLİN''

​​​​​​​Oyuncunun tavırlarının aksine mekan yetkilileri oyuncu Ayhan Taş'ın bir isteği olmamasına rağmen sinirli bir şekilde “Size çekmeyin demedik mi? Bu resimleri silin” diyerek tehditler savurdu. Taş ise araya girerek yaşanan tartışmayı sakinleştirdi.

Ünlü oyuncu Ayhan Taş'ın olaylı gecesi​​​​​​​

Ayhan Taş'ın araya girmesiyle sakinleşen tartışma, oyuncu ve erkek arkadaşlarının masaya oturmasıyla son buldu.

Oyuncu Ayhan Taş ile Cihangir'deki mekanda birlikte oturan ve yüzünü gizleyen gizemli bir kadın, parmağındaki alyansını soran muhabirlere, "Evli ya da değilim, size ne? Beni rezil ettiniz" diyerek, bağırdı.



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