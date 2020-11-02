Ünlü oyuncu Eddie Hassell, araba hırsızları tarafından öldürüldü

Oscar'a aday gösterilen "The Kids Are All Right" filmindeki rolüyle tanınan Amerikalı oyuncu Eddie Hassell, araba hırsızları tarafından yol ortasında silahla vurularak öldürüldü.

Yerel medyadaki haberlere göre, kız arkadaşının Texas eyaletinin Dallas kentindeki evinden yerel saatle 01.00 civarında ayrılan oyuncu, araba hırsızları tarafından silahla vuruldu. Hassell, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Genç oyuncunun meslektaşları ve sevenleri, sosyal medyada Hassell ile ilgili yaptıkları paylaşımlarda üzüntülerini ifade etti.

EDDİE HASSELL KİMDİR?

1990 yılında Texas'ta doğan Hassell, 2000'li yıllardan itibaren birçok yapımda küçük roller almıştı.

Hassell, Oscar'a aday gösterilen "The Kids Are All Right" filmindeki rolüyle tanınıyordu.