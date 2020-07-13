Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil baba oldu!

Erkan Kolçak Köstendil - Cansu Tosun çifti doğum için gün sayıyordu. Cansu Tosun, Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla sevenleri için sık sık paylaşımlarda bulunuyordu.

Cansu Tosun'un karnı burnunda çekildiği fotoğraflar Instagram kullanıcıları tarafından büyük ilgi görmüştü. Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’un oğulları Marsel bugün dünyaya geldi.

Cansu Tosun oğlu Marsel'i kucağına aldı.

Güzel haberi çiftin oyuncu arkadaşı Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ceyda Düvenci paylaşımında "Hoş geldin sefalar getirdin ailemize... 13/07/2020, iyi ki geldin." ifadelerini kullandı. Düvenci, Instagram hikayesine hem Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'u etiketledi hem de Marsel hastag'ini kullandı. Düvenci'nin paylaşımına "It's a boy" ve "Born to shine" giflerini ekledi.

CANSU TOSUN'UN PAYLAŞIMLARI