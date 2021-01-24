Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle "Sefirin Kızı" dizisinden ayrılmıştı. Hayranlarının sağlık durumunu merak etmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ünlü oyuncu, kilo kaybıyla da dikkat çekti.

Neslihan Atagül, yaptığı paylaşımda hayranlarına destek mesajları ve iyi dilekleri için teşekkür etti.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün açıklaması şu şekilde:

"Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için, binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz. Beni yalnız bırakmadınız. Çok Sağolun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam. İyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Hala da var. O yüzden biraz daha dinleneceğim. Ama iyiyim."

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle hızla kilo kaybı yaşadığı ve doktorların Neslihan Atagül'e "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu öğrenilmişti.

Neslihan Atagül, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Sefirin kızı dizisinden sağlık problemi nedeniyle ayrıldığını duyurmuştu.

Neslihan Atagül, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Herkese merhaba;

Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Bel tolerans göstersem de vücudum tıoleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var.

Sefirin Kızı ekibime selamlar!

Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep desztek oldunuz. İyi ki varsınız!

En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere..."

Sefirin Kızı dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu'nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım'ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu'ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsaklarımız sindirim sistemimizin en önemli parçasıdır. Çünkü besinler bağırsaklarımızda parçalanmaya, sindirilmeye devam eder ve yine burada emilirler. Bağırsaklarımızdaki bu emilim işleminin de tıpkı diğer sistemlerdeki gibi bir işleyişi vardır.

Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. İşte “geçirgen bağırsak sendromu” olarak adlandırılan bu problem, bağırsak duvarının geçirgenliği ile ilgilidir.