Ünlü oyuncu Ozan Güven'den ilk açıklama!

Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz ile ilgili yaşadığı olaya ilişkin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ozan Güven'in Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kamuoyunun dikkatine sunulur,Öncelikle, birkaç gündür kamu vicdanında rahatsızlığı sebebiyet ver talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımın bilinmesini isterim. Açıklama yapma ihtiyacım, istemeden sebep olduğum bu meşguliyete karşı duyduğum sorumluluktandır.

Şiddet hiçbir vicdanda aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder.

Tam da bu sebeple, değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemle rica ederim.

Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin.

Saygılarımla,

Ozan Güven"

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ozan Güven’in kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisi Deniz Bulutsuz’u bir tartışma esnasında darp ettiği iddia edilmişti.

Bir yıldır birlikte olduğu Ozan Güven’den şiddet gördüğü ortaya çıkan Deniz Bulutsuz yaptığı açıklamada “Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi.” ifadelerini kullanmıştı.

Ozan Güven'in sevgilisi ile ilgili ortaya çıkan şiddet iddialarına yanıt gelmişti. Deniz Bulutsuz sosyal medya hesabından paylaştığı yazı da ağır şiddet gördüğünü açıklamıştı.

Deniz Bulutsuz, "13.06.2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım. Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim bu hukuki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını ileri süren Deniz Bulutsuz, darp raporu alarak şikayetçi olmuştu.

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

Bulutsuz, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Deniz Bulutsuz, dergi editörü olarak çalışmıştır.

İstanbul Moda Akademisi Moda Yönetimi proğramını tamamlayan başarılı isim, ardından Elle'de çalıştı ve reklam ajanslarında stajyer olarak görev aldı, sosyal medya hesapları yönetti. Deniz Bulutsuz, Vogue ve GQ Türkiye + GQ Türkiye Sosyal Medya Editörü için özel proje ekibinde çalıştı.

Deniz Bulutsuz'un kesin olmamakla birlikte elde edilen bilgilere göre boyu 1.72 cm, kilosu ise 52'dir. Genç yetenek, oyuncu Ozan Güven ile bir süredir birlikteydi.