Salma Hayek kimdir? | Salma Hayek çıplak fotoğraf | Salma Hayek çıplak poz | Salma Hayek Instagram

Salma Hayek çıplak fotoğrafını paylaştı! 53 yaşındaki Lübnan asıllı Meksika'lı oyuncu Instgram'da 12 milyon takipçiye ulaşmasını böyle kutladı.

Salma Hayek akupunktur yaparken çektiği çıplak fotoğrafını paylaşarak 12 milyon takipçiye kutladı.

SALMA HAYEK'TEN ÇIPLAK POZ

Salma Hayek fotoğrafı İngilizce ve İspanyolca şu başlık ile paylaştı: "Destek ve sevginiz için teşekkür ederim. 12 milyona ulaşmamı sağladınız. Sağlık ve iyilik için yapılan her iğne sizden birer milyonu temsil ediyor."

Salma Hayek Instagram'ı sık kullanan oyuncular arasında.

SALMA HAYEK İNSTAGRAM HESABI

Salma Hayek İnstagram birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Salma Hayek'in Instagram hesabı: @SalmaHayek

SALMA HAYEK KİMDİR?

Salma Hayek Jimenez, Latin Amerika asıllı aktris, yapımcı, yönetmen.

2 Eylül 1966 tarihinde, Coatzacoalcos, Veracruz,Meksika’da dünyaya geldi. Babası Sami Hayek, Lübnan asıllı zengin bir işadamı, annesi Diana Jimenez ise opera sanatçısıydı. Çok genç yaşlarda aktris olmak istediğini anlayan Hayek, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu amacını gerçekleştirmek için kendini daha da hazır hissetmeye başladı. Seksenlerin sonunda “Teresa” adlı bir operada aldığı rol ile adından söz ettirmeye başladı.

Universidad Iberoamericana’da uluslararası ilişkiler öğrenimi görmeye başlayan Hayek, 1991 yılında okulundan ve Meksika’dan ayrılıp kariyerinde ilerlemek için Los Angeles’a geldi. Hollywood’a geldiğinde kimse tarafından tanınmıyordu ve mücadele etmek zorundaydı. Stella Adler’dan oyunculuk dersleri almaya ve aksanının düzeltmeye başladı.

1993 yılında yönetmen Robert Rodriguez tarafından keşfedildi. Hayek’in güzelliğinden çok etkilenen Rodriguez ona, Antonio Banderas’ın başrolde olduğu “Desperado” filminde bir rol verdi. 1995 yılında Desperado vizyona girdi ve büyük bir başarı yakaladı. Böylece Hollywood’a ilk adımını atmış oldu.

Desperado'daki başarısının ardından, bir vampiri canlandırdığı “From the Dusk Till Dawn” filminde yer aldı.

1999 yılında, Kevin Smith’in “Dogma” filminde ve Will Smith’in başrolde olduğu, Barry Sonnenfeld’in yönettiği “Wild Wild West” filminde yardımcı oyuncu olarak yer aldı. 2000 yılına gelinirken, kendi yapım şirketi olan “Ventanarosa” yı kurdu. Yapımcılığını ilk üstlendiği film “El Coronel No Tiene Quien Le Escriba” oldu. Yönettiği “The Maldonado Miracle” yapımıyla Emmy kazandı. Bu dönemde A.B.D’nin en çok fotoğrafı çekilen kadını oldu ve Avon firmasından, firmanın yüzü olması için teklif aldı.

2002 yılında, birçok ünlü isimin de yer aldığı “Frida” filmiye, En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterildi. Oscar Ödülleri tarihinde ikinci defa Latin Amerika asıllı bir aktris bu ödüle aday gösterilmiş oldu.

Hayek ayrıca üç ayrı filmde söylediği şarkılarla izleyici karşısına çıktı. Desperado’da Quedate Aquil’i, Frida’da Los Vega grubuyla birlikte bir Meksika folk şarkısı olan La Bruja’yı ve Once Upon a Time in Mexico filminde de Siente mi Amor şarkılarını seslendirdi.

2005 Cannes Film Festivali’nde jüri üyeliği yaptı.

Mart 2007 tarihinde Hayek, milyarder Francois Pinault’un oğlu Henri Pinault ile nişanlandıklarını açıkladı. 21 Eylül 2007 tarihinde de kızları Valentina Paloma Pinault dünyaya geldi. 14 Şubat 2009 tarihinde evlendiler.

Salma Hayek önceki senelerde Edward Norton, Edward Atterton ve Richard Crenna gibi aktörlerle birliktelikler yaşamıştır.

Filmleri ve Dizileri :

Yapımcı :

2015 - Septembers of Shiraz (Sinema Filmi)

2014 - The Prophet (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2015 - Septembers of Shiraz (Farnez) (Sinema Filmi)

2014 - İntikam Kapanı (Sinema Filmi)

2014 - İki Aşk Arasında (Sinema Filmi)

2014 - The Tale of Tales ( Queen of Longtrellis ) (Sinema Filmi)

2014 - The Prophet (Kamila) (Sinema Filmi)

2014 - Muppets Aranıyor (Kendisi) (Sinema Filmi)

2013 - Sweet Spot (Isabella) (Sinema Filmi)

2013 - Girl Rising (Narrator (voice)) (Sinema Filmi)

2013 - Büyükler 2 (Roxanne Chase-Feder) (Sinema Filmi)

2012 - Vahşiler (Elena) (Sinema Filmi)

2012 - Korsanlar (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 - Ağır Siklet (Sinema Filmi)

2012 - $ellebrity (Kendisi) (Sinema Filmi)

2011 - Çizmeli Kedi (Kitty (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2011 - La Chispa De La Vida (Luisa) (Sinema Filmi)

2011 - Americano (Sinema Filmi)

2010 - Ucubeler Sirki: Vampirin Çırağ... (Madame Truska) (Sinema Filmi)

2009 - The 66th Annual Golden Globe A... (Kendisi) (Tv Programı

2009 - Cirque Du Freak: The Vampire's... (Madame Truska) (Sinema Filmi)

2009 - 2009 Golden Globe Awards Red C... (Kendisi) (Tv Programı)

2008 - Beverly Hills Çuvava (Foxy Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Yalnız Kalpler (2) (Martha Beck) (Sinema Filmi)

2006 - Bandidas (Sara Sandoval) (Sinema Filmi)

2006 - Aşka Sor (Camilla Lopez) (Sinema Filmi)

2006 - 30 Rock (Elisa)TV Dizisi (6 Bölüm)

2004 - Gün Batarken (Lola Cirillo) (Sinema Filmi)

2003 - Stupidity (Kendisi) (Sinema Filmi)

2003 - Spy Kids 3-D: Oyun Bitti (Cesca Giggles) (Sinema Filmi)

2003 - Bir Zamanlar Meksika'da (Carolina ) (Sinema Filmi)

2002 - Kayıp, Aranıyor: Debra Winger (Kendisi) (Sinema Filmi)

2002 - Frida (Frida Kahlo) (Sinema Filmi)

2000 - Timecode (Rose) (Sinema Filmi)

2000 - Living It Up (Lola) (Sinema Filmi)

1999 - Vahşi Vahşi Batı (Rita Escobar) (Sinema Filmi)

1999 - Get Bruce (Kendisi) (Sinema Filmi)

1999 - Dogma (Serendipity) (Sinema Filmi)

1998 - Stüdyo 54 (Anita Randazzo) (Sinema Filmi)

1998 - Fakülte (Nursa Rose Harper) (Sinema Filmi)

1997 - Sistole Diastole (Carmelita) (Sinema Filmi)

1997 - Notre Dame'in Kamburu (Esmeralda) (TV Filmi )

1997 - Ahmaklar Acele Eder (Isabel Fuentes Whitman) (Sinema Filmi)

1996 - Kaçaklar (Cora) (Sinema Filmi)

1996 - Gün Batımından Şafağa (Santanico Pandemonium) (Sinema Filmi)

1995 - El Callejón De Los Milagros (Alma) (Sinema Filmi)

1995 - Dürüst Oyun (Rita) (Sinema Filmi)

1995 - Dört Oda (TV Dancing Girl) (Sinema Filmi)

1995 - Desperado (Carolina) (Sinema Filmi)

1993 - Mi Vida Loca (Gata) (Sinema Filmi)