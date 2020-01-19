Ünlü oyuncunun canlı yayında elbisesi düştü

Feroz Ödül Töreni'nde önceki gün yaşanan talihsiz an sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu Celia Freijeiro, gecede iki ödül birden aldı. 36 yaşındaki oyuncu etkinliğin ardından ekip arkadaşlarıyla kutlama yapmak istedi. Vida Perfecta isimli dizinin yıldızı olan oyuncu hiç beklemediği bir olayla kamuoyunun hafızalarına kazındı.

Canlı yayına katılan ve stüdyodakilerin sorularını yanıtlayan genç oyuncu ve arkadaşları sevinç içerisinde eğlenirken bir anda olanlar oldu… Freijieiro’nun straplez elbisesi sevinç kutlamalarına dayanamadı ve genç oyuncunun beyaz renkli şık elbisesi düştü. Elbisenin altında sütyen kullanmayan başarılı oyuncunun göğüsleri canlı yayında ortaya çıktı.

Başarılı oyuncu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaşadıklarıyla dalga geçmeyi de ihmal etmedi.

Genç oyuncu yaşananları sosyal medyada paylaştı. Freijieiro, “Önce Sabrina, sonra Janet Jackson ve şimdi de ben. Meme uçlarına özgürlük” diyerek yaşadıklarıyla dalga geçti ve videoyu paylaştı.

İşte Freijieiro'nun o paylaşımı:

CELİA FREİJİEİRO KİMDİR?

Celia Freijieiro, 9 Şubat 1983 doğludur. 36 yaşındaki oyuncu, 2019'da başlayan Vida Perfecta adlı dizideki rolü ve başarısıyla ülkesinde adından söz ettirmektedir.