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Ünlü oyuncunun canlı yayında elbisesi düştü

İspanya'da önceki gün gerçekleşen Feroz Ödül Töreni'nde ünlü oyuncu Celia Freijeiro'nun elbisesi ekip arkadaşlarıyla kutlama yaparken düştü. Freijeiro, sevinç çığlıkları attığı sırada bir anda üstsüz kaldı. Görüntüler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Feroz Ödül Töreni'nde önceki gün yaşanan talihsiz an sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu Celia Freijeiro, gecede iki ödül birden aldı. 36 yaşındaki oyuncu etkinliğin ardından ekip arkadaşlarıyla kutlama yapmak istedi. Vida Perfecta isimli dizinin yıldızı olan oyuncu hiç beklemediği bir olayla kamuoyunun hafızalarına kazındı.

Canlı yayına katılan ve stüdyodakilerin sorularını yanıtlayan genç oyuncu ve arkadaşları sevinç içerisinde eğlenirken bir anda olanlar oldu… Freijieiro’nun straplez elbisesi sevinç kutlamalarına dayanamadı ve genç oyuncunun beyaz renkli şık elbisesi düştü. Elbisenin altında sütyen kullanmayan başarılı oyuncunun göğüsleri canlı yayında ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun canlı yayında elbisesi düştü

Başarılı oyuncu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaşadıklarıyla dalga geçmeyi de ihmal etmedi.

Ünlü oyuncunun canlı yayında elbisesi düştü

Genç oyuncu yaşananları sosyal medyada paylaştı. Freijieiro, “Önce Sabrina, sonra Janet Jackson ve şimdi de ben. Meme uçlarına özgürlük” diyerek yaşadıklarıyla dalga geçti ve videoyu paylaştı.

Ünlü oyuncunun canlı yayında elbisesi düştü

İşte Freijieiro'nun o paylaşımı:

Ünlü oyuncunun canlı yayında elbisesi düştü

CELİA FREİJİEİRO KİMDİR?

Celia Freijieiro,  9 Şubat 1983 doğludur. 36 yaşındaki oyuncu, 2019'da başlayan Vida Perfecta adlı dizideki rolü ve başarısıyla ülkesinde adından söz ettirmektedir.

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