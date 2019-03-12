Demet Akbağ'ın eşi trafik kazası mı geçirdi? Durumu nasıl?

Ünlü oyuncunun eşi kaza geçirdi: Durumu ağır
Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'de trafik kazası geçirdi. Çıka'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre 9 Eylül Hastanesine kaldırılan Çıka'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
DEMET AKBAĞ KİMDİR?
Demet Akbağ, 23 Aralık 1959 tarihinde Denizli'de doğdu. Çocukluğu Denizli’de geçiren Akbağ, İstanbul Kız Lisesi’nde başladığı lise eğitimini Erenköy Kız Lisesi’nde bitirdi.
1982 senesinde İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi.
Mezuniyetinden sonra 1982 senesinde amatör olarak başladığı tiyatro hayatına, 1983 senesinde dahil olduğu Gönül Ülkü Özcan - Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile devam etti.
Kurulduğu tarihten itibaren çalıştığı Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) dışında, Kent Oyuncuları, Hadi Çaman, Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarıyla da çalıştı.
1997 senesinde Yılmaz Erdoğan ile birlikte pek çok ünlü tiyatrocuyu bünyesinde barındıran "Bir Demet Tiyatro" dizisinde yer aldı.
Yine büyük ilgi toplayan ve Yılmaz Erdoğan ile birlikte çalıştığı "Otogargara", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ve "Bana Bir Şeyhler Oluyor" adlı oyunlarda rol aldı.
Tiyatro Oyunları :
2005 - Haybeden Gerçek Üstü Aşk: Yılmaz Erdoğan
2002 - Bana Bir Seyhler Oluyor: Yılmaz Erdoğan - BKM
1998 - Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?: Yılmaz Erdoğan - BKM
1995 - Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu: Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
1990 - Yorgun Matador: Pierre-Henry Cami-Ortaoyuncular
1989 - Yolun Yarısı: Kemal Uzun - Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu
1988 - Artiz Mektebi: Müjdat Gezen - Kandemir Konduk - Şan Tiyatrosu
1987 - Azizname: Aziz Nesin - Yeditepe Oyuncuları
* Otogargara
* Kadınlık Bizde Kalsın
* Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu
* Beyoğlu Beyoğlu
* Deliler
* Arzu Tramvayı
* Davacı
* Bir Demet Tiyatro
Ödülleri:
2011 - 4.Yeşilçam Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
2004 - 26. Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
2004 - 9. Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
2005 - 12. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
2005 - 16. Ankara Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu
2001 - 38. Antalya Film Şenliği - En İyi Kadın Oyuncu
1993 - 30. Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2017 - Tatlım Tatlım
2016 - Görümce
2015 - Niyazi Gül Dörtnala
2015 - Nadide Hayat
2014 - Eyyvah Eyvah 3
2014 - Analı Oğullu
2013 - Sevdaluk
2013 - Kış Uykusu
2013 - Hükümet Kadın 2
2013 - Fırıldak Ailesi
2012 - Hükümet Kadın
2011 - İstanbul'un Altınları
2011 - Kurtuluş Son Durak
2011 - Eyyvah Eyvah 2
2010 - Eyyvah Eyvah
2008 - 2011 - Sen Harikasın
2008 - O... Çocukları
2007 - 2008 - Elveda Rumeli
2006 - Hanım Hanımcık
2006 - Bir Demet Tiyatro
2005 - Organize İşler
2004 - Sevinçli Haller
2003 - Vizontele Tuuba
2003 - Neredesin Firuze
2001 - Şen Kahkahalar
2000 - Vizontele
2000 - Bir Demet Yerli Film
2000 - Bir Demet Kahkaha
1995 - Otogargara
1995 - Bir Demet Tiyatro
1994 - Kadınlık Bizde Kalsın
1993 - İbo Show
1993 - Tersine Dünya
1991 - Varsayalım İsmail
1991 - Laf Lafı Açıyor
1987 - Homoti
1986 - Perihan Abla
1986 - Davacı
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