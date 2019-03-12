Demet Akbağ'ın eşi trafik kazası mı geçirdi? Durumu nasıl?

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre 9 Eylül Hastanesine kaldırılan Çıka'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, 23 Aralık 1959 tarihinde Denizli'de doğdu. Çocukluğu Denizli’de geçiren Akbağ, İstanbul Kız Lisesi’nde başladığı lise eğitimini Erenköy Kız Lisesi’nde bitirdi.

1982 senesinde İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi.

Mezuniyetinden sonra 1982 senesinde amatör olarak başladığı tiyatro hayatına, 1983 senesinde dahil olduğu Gönül Ülkü Özcan - Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile devam etti.

Kurulduğu tarihten itibaren çalıştığı Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) dışında, Kent Oyuncuları, Hadi Çaman, Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarıyla da çalıştı.

1997 senesinde Yılmaz Erdoğan ile birlikte pek çok ünlü tiyatrocuyu bünyesinde barındıran "Bir Demet Tiyatro" dizisinde yer aldı.

Yine büyük ilgi toplayan ve Yılmaz Erdoğan ile birlikte çalıştığı "Otogargara", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ve "Bana Bir Şeyhler Oluyor" adlı oyunlarda rol aldı.

Tiyatro Oyunları :

2005 - Haybeden Gerçek Üstü Aşk: Yılmaz Erdoğan

2002 - Bana Bir Seyhler Oluyor: Yılmaz Erdoğan - BKM

1998 - Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?: Yılmaz Erdoğan - BKM

1995 - Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu: Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1990 - Yorgun Matador: Pierre-Henry Cami-Ortaoyuncular

1989 - Yolun Yarısı: Kemal Uzun - Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu

1988 - Artiz Mektebi: Müjdat Gezen - Kandemir Konduk - Şan Tiyatrosu

1987 - Azizname: Aziz Nesin - Yeditepe Oyuncuları

* Otogargara

* Kadınlık Bizde Kalsın

* Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu

* Beyoğlu Beyoğlu

* Deliler

* Arzu Tramvayı

* Davacı

* Bir Demet Tiyatro

Ödülleri:

2011 - 4.Yeşilçam Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

2004 - 26. Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

2004 - 9. Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

2005 - 12. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

2005 - 16. Ankara Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu

2001 - 38. Antalya Film Şenliği - En İyi Kadın Oyuncu

1993 - 30. Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2017 - Tatlım Tatlım

2016 - Görümce

2015 - Niyazi Gül Dörtnala

2015 - Nadide Hayat

2014 - Eyyvah Eyvah 3

2014 - Analı Oğullu

2013 - Sevdaluk

2013 - Kış Uykusu

2013 - Hükümet Kadın 2

2013 - Fırıldak Ailesi

2012 - Hükümet Kadın

2011 - İstanbul'un Altınları

2011 - Kurtuluş Son Durak

2011 - Eyyvah Eyvah 2

2010 - Eyyvah Eyvah

2008 - 2011 - Sen Harikasın

2008 - O... Çocukları

2007 - 2008 - Elveda Rumeli

2006 - Hanım Hanımcık

2006 - Bir Demet Tiyatro

2005 - Organize İşler

2004 - Sevinçli Haller

2003 - Vizontele Tuuba

2003 - Neredesin Firuze

2001 - Şen Kahkahalar

2000 - Vizontele

2000 - Bir Demet Yerli Film

2000 - Bir Demet Kahkaha

1995 - Otogargara

1995 - Bir Demet Tiyatro

1994 - Kadınlık Bizde Kalsın

1993 - İbo Show

1993 - Tersine Dünya

1991 - Varsayalım İsmail

1991 - Laf Lafı Açıyor

1987 - Homoti

1986 - Perihan Abla

1986 - Davacı