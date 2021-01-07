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Ünlü sanatçı İhsan Özgen hayatını kaybetti!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (TMDK) öğretim üyesi, kemençe virtüözü İhsan Özgen vefat etti.

Ünlü sanatçı İhsan Özgen hayatını kaybetti!

Efsanevi kemençe virtüözü İhsan Özgen hayatını kaybetti. Özgen'in vefatı, İTÜ TMDK'nın sosyal medya hesabından, "Değerli hocamız İhsan Özgen'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunmaktayız. Ülkemize nice sanatçılar kazandıran, öğrenciler yetiştiren, yüzyılımıza hafızalardan silinmez izler bırakan duayen hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz." ifadeleriyle duyuruldu.

Ünlü sanatçı İhsan Özgen hayatını kaybetti!

Sanatçı Cihat Aşkın, Özgen'in vefatına dair, AA muhabirine yaptığı açıklamada "İhsan Özgen, klasik Türk müziğinin yetiştirmiş olduğu en değerli isimlerin başında gelmektedir. Onun sadece kemençe sanatçılığı değil besteciliği, ressamlığı, yazarlığı, daha doğrusu komple sanat insanlığı Türk müziğinin içerisinde çok önemli bir yer bırakmıştır. İhsan Özgen, Tanburi Cemil Bey'den sonra bu alanda yetişmiş olan saz üstatlarının en zirve isimlerinden birisidir. Onun sanat anlayışı kendi köklerinden geliştirerek oluşturmuş olduğu modern bir çizgiye sahiptir. Yaptığı resimler, besteler, taksimleri, birlikte müzik yaptığı dünyanın önemli ustaları bu alanda onun zengin koleksiyonuna katmış olduğu en büyük değerlerdir. Yetiştirmiş olduğu öğrenciler ile bu çığırı devam ettirmiş olan Özgen, her zaman saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anılacaktır." dedi.
Özgen'in cenazesi, bugün Ümraniye'deki Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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