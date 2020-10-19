Ünlü sanatçı Selda Bağcan'dan dikkat çeken açıklama: 60 yaşımdan sonra IQ’um arttı

Ünlü Sanatçı Selda Bağcan, Savaş Özbey'in sorularını yanıtladı. Şu an 72 yaşında olan Bağcan, ”Ömrümün ikinci 35 yılını tekrar yaşamak isterim. 60 yaşımdan sonra zihnim açıldı ve IQ’m arttı” dedi.

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Selda Bağcan, gitar ve bağlamadan vazgeçmediğini belirterek, ”Kimi albümlerimde gitar ve bağlamayı ben çalıyorum. Bu bilgiler albüm kapaklarında yazar.” dedi.

Selda Bağcan, Savaş Özbey’in ”Hangisinden daha çok çektiniz. 15 günde bir yakalandığınız gripten mi turnelerde habire sesinizin kısılıp iğne yemenizden mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Turnelerde habire sesimin kısılıp kortizonlu iğne yemekten daha çok çektim. Hatta Cem Karaca 'Anadolu’da Selda’nın poposunu görmedik eczacı kalmadı' derdi."

Dünya müzik otoritelerince 'Mantra Müziğinin Cennetten Gelen Sesi' olarak adlandırılan Seda Bağcan, müzik yaşamına çok küçük yaşlarda; henüz 6 yaşında, Ankara Radyosu Türk Müziği Korosu ve Saz Ekibi ile ilk konserini vererek başlayan Seda Bağcan, 7 yaşında piano ve armoni dersleri aldı. Ankara Müzik Derneği Çocuk Korosu, TRT Ankara Çoksesli Gençlik Korosu’ nda uzun seneler şarkı söyledi. Ankara Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu çeşitli operetlerde ve operalarda rol alan Seda Bağcan, üniversite yıllarında da pop ve jazz orkestralarıyla çalıştı, konserler verdi, Türkiye’de Eurovision Şarkı yarışması elemelerine, Kuşadası Festivali’ne ve Altın Anten gibi müzik yarışmalarına katıldı.

Seda Bağcan, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra Biomedikal (Tıbbi elektronik) Mühendisliği dalında uzmanlaştı, Türkiye’de ve Almanya’da Tıbbi Diagnostik alanının önde gelen şirketlerini kurdu ve yönetti. Müzikalite ve felsefesi yönünden “eşsiz” nitelikteki çalışmalarını, özenle oluşturduğu albümlerle müzikseverlere ulaştıran Seda Bağcan’ın 2013 yılında yaptığı 4. albümü, “I am that I am” adını taşıyor.

“Sonsuza kadar” sürmesini dilediği “Dünya Barış Turnesi” kapsamında; Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde konser vermekte olan Seda Bağcan, “İnsanlığın Gelişimine ve Sürdürülebilir Eğitimine Adanmışlığı” nedeniyle, kendisine; Romanya, Spiru Haret Üniversitesi tarafından verilen “Diploma of Excellence”a sahip. Müzik dünyasında Seda Bağcan, yayımlandığı ülkelerde büyük beğeni kazanan albümleriyle, “Cennetten gelen mantra müziğinin parlayan güneşi” olarak anılıyor. Yine tüm bestelerin Seda Bağcan’a ait olduğu, beşinci albümü “MIRACLE” ise bunun kanıtı niteliğinde. Halası Selda Bağcan'ın bazı şarkılarında vokalliğini yapan Seda Bağcan, İngilizce’de sevinç, neşe, eğlence keyif anlamına gelen 'Joy' isimli yeni albümünü yayınladı. Seda Bağcan’ın 7. albümü olan Joy, önceki albümlerinde yer alan mantraların remix versiyonlarından oluşuyor. Albümde sekiz mantranın, bir kısa ve bir uzun ikişer versiyonu olmak üzere, 16 şarkı bulunuyor.