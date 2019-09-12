Ünlü sanatçıya hapis cezası!

İstanbul Aile Mahkemesi'nin verdiği tedbir karanının ardından Seren Serengil'in avukatı Esennur Ezgi, yazılı basın açıklaması yaptı.

Ezgi'nin açıklaması şöyle :

"Müvekkilim Seren Serengil'in, hamilelik sürecinde Yaşar İpek eve gelerek kendisine sözlü ve fiziki şiddet uygulamış ve hakaretler etmiştir. Yaşar İpek müvekkilim hamileyken bu hassas dönemini bildiği halde müvekkilimin annesine telefon açıp yanında kayınvalidesini ölümle tehdit etmiştir. Kendisine de hakaretler savurmuştur. Bunun üzerine müvekkilime ve çocuğu koruma adına tedbir talebinde bulundum. Müvekkilimi Yaşar İpek'ten koruma amaçlı tedbir kararı aldım.

Fakat tedbir kararı aldığım halde Yaşar İpek, bu sefer de sözlü şiddet, psikolojik şiddet uygulamaya devam etmiş. Sosyal medyada ve internetten müvekkilim ve çocuğu hakkında yalan beyanlarda bulunmuş, iftiralar atmış, tedbir kararına uymadığı içinde Seren Serengil çocuğunu düşürmüştür. Yaşar İpek, Serengil hamileyken şiddette uğradığı için aldırdığımız tedbir kararına uymayıp, müvekkilimin tansiyonunu çıkartarak çocuğun düşmesine sebep olduğundan tazyik hapsi talebinde bulundum. Mahkeme de 3 gün süreyle zorlama hapsine karar vermiştir."

SEREN SERENGİL KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Seren Serengil, 6 Nisan 1971'de Şişli, İstanbul'da doğmuştur. Şarkıcı ve oyunculuk yapmaktadır. Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Öztürk Serengil'in kızıdır.

SEREN SERENGİL'İN HAYATI

Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğdu. Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında “Sarhoş” filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Kumarhanesi'nde başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil'in ilk albümü “Ayrıldık” 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” ile büyük bir başarı yakaladı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır. En popüler albümü olan “Bu Gecenin Hatırına”, yalnızca bir klip ile 170000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup ve 2006 yılında “Dost Bile Kalamadık” ve “İnsan Severse Özler”, “Sen Şansını Kaybettin” ve “Sessiz Telefon” gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

SEREN SERENGİL'İN MAGAZİN PROGRAMI SUNUCULUĞU

Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır. 2007'de Show TV'nin “UçanKuş” programında Erol Köse ve Bekir Hazar ile birlikte konuk olarak yer aldı. 1993'te Emrah'ın “Haydi Şimdi Gel” ve “Töre” şarkıları için müzik videolarında yer aldı. Serengil ve Emrah “Yasak Sokaklar” ve “Belalım Benim” serilerinde birlikte çalıştı. Serengil, Aralık 2010'da son albümü “Ben Adamı Ayrılırken Tanırım”ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011'de Show TV'de yayınlanan “Seren Serengil İle Evlenir Misin?” adlı bir sabah programı sundu. 2014'te Cine5'in “Kim Ne Derse Desin” programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü.

Hafta içi her gün saat 09:30'da Star TV'de yayınlanan “Duymayan Kalmasın” adlı magazin yorum programını partneri Cengiz Semercioğlu ile birlikte sunmaktadır.

SEREN SERENGİL'İN TELEVİZYONDA YAYINLANAN PROGRAMLARI

Seren Serengil Show (TGRT)

Bu Gecenin Hatrına Show (TGRT)

Yeniden Başlayalım (Barışalım) (StarMax)

Uçankuş 4×4 (Show TV)

Seren Serengil İle Evlenir Misin ? (2011) (Show TV)

Yalnızlar Kulübü (2011) (Beyaz TV)

Kim Ne Derse Desin (2014) (Cine5)

Duymayan Kalmasın (2016) (Star TV)

ALBÜMLERİ

Ayrıldık (1991)

Alıştım Sana Birtanem (1994)

Bana Yasak (1996)

Bu Gecenin Hatırına (1998)

Dost Bile Kalamadık (tekli) (2006)

Ben Adamı Ayrılırken Tanırım (2011)

SEREN SERENGİL'İN YER ALDIĞI FİLMLER

Sarhoş (1977)

Alev Gibi Bir Kız (1990)

Başka Olur Ağaların Düğünü (1990)

Yasak Sokaklar (1993)

Belalım Benim (1999)

Şükran Büfe (2000)

Şaşkın Assolist (2005)

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, 22 Aralık 1980 tarihinde doğdu. Aslen Diyarbakır'lı olan Yaşar İpek, 1983 senesinde ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

Müzikle ve sinemayla daha çocuk yaşlarındayken tanışan Yaşar İpek, 6 yaşında iken ailesinin film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinema hayatına adım atmıştır.

Vatani görevini yerine getirmesinin ardından şarkıcılık mesleğini yerine getirir. Yaşar İpek'in seslendirdiği şarkıları arasında;

2003 yılında Bir Alo De,

2005 yılında Sözüm Ona Sevdin,

2007 yılında Arada Bir,

2010 yılında Eyvah,

2012 yılında Kapı Zili,

2015 yılında Sus,

2016 yılında Haybeye bulunmaktadır.