Ünlü şarkıcı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak diğer şarkıcılara ateş püskürdü

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Barış Pınarı Harekatı sırasında konserlerini iptal etmeyen şarkıcılar için sitemkar açıklamalarda bulundu.

Yusuf Güney, kendisinin mütevazı bir hayat sürdüğünü belirtip bazı şarkıcıların ise ülke zor durumdayken dahi konserlerini iptal etmediğini vurgulayarak sert açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı müzik dünyasında da oldukça konuşulmuştu. Pop müziğin tanınmış isimleri Sinan Akçıl, Yalın gibi popüler şarkıcılar da Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan askerler için konserlerini iptal etmişlerdi. Bazı ünlü isimler de konser gelirlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışlamıştı.

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Yusuf Güney ise bazı şarkıcıların konserlerini iptal etmemesine tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı konuya ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Çoğu konserim iptal oldu. Yaşamak için gerekli olan gelirin çok altına düştüm. Milyonlarla oynadığımı, reklam yaptığımı düşünüyorlar; hiç öyle bir şey yok. Reklam yapacak olsam süslü bir hanımı takarım koluma, köşe kapmaca oynarım; ne işim var Hakkari dağlarında? Devletin bekasına karşı olanları organizasyonlarda görüyoruz. Mükemmel ev ve arabalara sahip, lüks bir hayat yaşıyor. Bu ülke sayesinde paraları balya balya götüreceksin ama vatan millet söz konusu olduğunda pusacak, sessiz kalacaksın. Yok böyle ikiyüzlülük. Bu zamanlarda sesiniz çıksın.”

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

5 Haziran 1984 yılında dünyaya gelen Yusuf Güney Londra’da yaşamını sürdürürken, Rafet El Roman’ın Londra’da vermiş olduğu konser sayesinde tanışma fırsatı yakalamış ve müzik dünyasına adımını atmıştır. Yusuf Güney Trabzon doğumludur. Aslen ise Gümüşhane Kelkit’lidir.

Yusuf Güney’in çıkarmış olduğu albümler;

Bir Sevda Masalı (2009)

Aşka İnat (2010)

Kader Rüzgarı (2012)

Sevgi Arsızı (2013)

Hazin (2014)

Yusuf Güney Düetler;

“Aşk-ı Virane” (Rafet El Roman ile)

“Aşka İnat” (Rafet El Roman ve Eren Atsoy ile)

“Değilsin” (Şeyma Erdoğan ile)