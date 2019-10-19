Ünlü şarkıcı Demi Lovato'nun Snapchat fotoğrafları hacklendi

Seviken şarkıcı Demi Lovato'nun bası bu aralar internet ortamına yayılan özel fotoğraflarıyla dertte.

Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato'nun başı siber korsanlarla dertte. 27 yaşındaki şarkıcının Snapchat hesabını ele geçiren siber saldırganlar, genç şarkıcının özel fotoğraflarını internete sızdırdı.

TOLERANS SAĞLANMAYACAK

Hesaptan Demi'nin fotoğrafları "Daha fazla çıplak fotoğraf için Discord sohbet kanalına katılın" başlığı ile paylaşıldı. Sohbet kanalı Discord'un sözcüsü kendi sitelerinin adını kullanan, bu şekilde yasa dışı davranışlarda bulunan kişilere karşı tolerans sağlamayacaklarını ve gereken yasal adımı atacaklarını söyledi.

Fotoğraflar hesapta yaklaşık bir saat kaldıktan sonra kaldırıldı. Genç şarkıcıya hayranlarından da destek mesajları geldi.

DEMİ BUNLARIN HİÇBİRİNİ HAK ETMEDİ

Geçen yıl Temmuz ayında aşırı doz uyuşturucu kullandığı için ölümden dönen ABD'li yıldız şarkıcıya yapılan bu saldırıyı hayranları, "Bir insan bunu niye yapar? Demi bunların hiçbirini hak etmedi" ifadelerini kullandı.

DEMI LOVATO KİMDİR?

Demi Lovato, 20 Ağustos 1992 ABD, New Mexico, Albuquerque’de doğmuştur. Tam adı Demetria Devonne Lovato’dur. Babası Patrick Lovato, annesi Dianna Hart’dır. Dallas Lovato adında ablası, Madison De La Garza adında kız kardeşi var. Demi Lovato’nun doğumundan kısa bir zaman sonra aile Dallas’a taşındı.

Anne babası o 2 yaşındayken boşandı.7 yaşındayken güzellik yarışmasında 1. Seçildi. 7 yaşında piyano çalmaya başladı. İlkokulu Grapevine-Collyville’de, ortaokulu Cross Timbers’ta okumuştur.

Ortaokul yıllarında üç yıl koro sınıfına devam etmiştir. 2009 yılında liseden mezun oldu. Demi Lovato, ilk kez 2002 yılında “Barney Ve Arkadaşları” dizisiyle kamera karşısına geçse de asıl çıkışını 2008 yılında “Camp Rock” dizisiyle yaptı. Üstelik aynı yıl hızını alamayarak bir de “Don’t Forget” isimli albüm çıkardı.