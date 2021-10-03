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  3. Ünlü şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu ülkeyi terk ediyor! Londra'ya taşınıyorlar!

Ünlü şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu ülkeyi terk ediyor! Londra'ya taşınıyorlar!

Ünlü şarkıcı Gülşen'in eşi İstanbul'da bulunan stüdyosundaki tüm ekipmanlarını sattığı ve çiftin tamamen Londra'ya taşınacağı öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu ülkeyi terk ediyor! Londra'ya taşınıyorlar!

Kariyer planları için yurt dışına taşınan ünlüler kervanına 49 yaşındaki Ozan Çolakoğlu ve 45 yaşındaki eşi Gülşen de katıldı.

Bir süredir yurt dışında olan ancak Türkiye'de stüdyoları bulunan ünlü çiftin radikal bir karar alarak Türkiye'den tamamen taşındıkları öğrenildi.

LONDRA'DA STÜDYO AÇACAK

Hürriyet'in haberine göre stüdyosunu kapatan Ozan Çolakoğlu, önümüzdeki ay tamamen Londra'ya taşınacak.

Ünlü şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu ülkeyi terk ediyor! Londra'ya taşınıyorlar!

Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra ünlü müzisyen de Londra'da stüdyo açacak. Öte yandan Çolakoğlu, yaz sonu Tarkan'ın üç yeni şarkısını da dünyaca ünlü Abbey Road stüdyolarında kaydetmişti.

Ünlü şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu ülkeyi terk ediyor! Londra'ya taşınıyorlar!

Ünlü şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu ülkeyi terk ediyor! Londra'ya taşınıyorlar!

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