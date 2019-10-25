Ünlü şarkıcı meslektaşlarına sert çıktı: Bu işin namusu...

Ünlü şarkıcı Yonca Lodi, prova öncesinde muhabirlerle bir araya geldi.

Yonca Lodi, kendisi gibi şarkıcı olan Linet’in “Playback okuyan haram para kazanıyor” sözlerinin muhabirler tarafından hatırlatması üzerine “Bu işin namusu canlı şarkı söylemektir. O yüzden lütfen canlı performans yapamıyorsanız, bu işi yapmayın.” dedi.

Ünlü şarkıcı playback yapmayı tercih eden şarkıcılar konusunda "Canlı şarkı söyleyememek benim için proje çizemeyen elektrik mühendisi demektir." ifadesini de kullandı.

YONCA LODİ KİMDİR?

Yonca Lodi, 1974 yılında İstanbul'da doğdu.

Çocukluğunun büyük bölümünü Beşiktaş'ta geçiren sanatçı, ilk ve ortaokulu da burada bitirdi. Lise yıllarında müzik ile uğraşmaya başladı.

Okul orkestrasıyla çeşitli yarışma ve konserlere katıldı. Lise 2. sınıftayken müzik eğitimi almaya karar verdi ve Çağdaş Müzik Merkezi'nde eğitim almaya başladı. İki yıl boyunca da İstanbul Devlet ve Opera Balesi solistlerinden Mine Mater ve Timur Selçuk'tan şan, solfej ve armoni dersleri aldı.

1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümü'ne dereceyle girdi. Bu bölümde Yekta Kara, Selçuk Uraz gibi isimlerden ders alma şansı yakaladı. 1993 yılında kendisi gibi konservatuvar öğrencileri olan arkadaşlarıyla birlikte profesyonel müzik hayatına başladı. Bir yandan da çeşitli reklam cıngılları ve farklı albümlerde vokal kayıtları yaptı. Festivallerde ve yarışmalara katılan sanatçı, çeşitli gruplarda caz ve pop ağırlık repartuvarlar seslendirdi.

1996 yılında "Asansör" adlı filmde, başrol oyuncularından Mustafa Uğurlu ile "Budur Abi" adlı parçayı seslendirdi.

1999 yılında kendi adını taşıyan ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı.

Yavuz Bingöl'ün "Üşüdüm Biraz" albümünde birlikte seslendirdikleri "Aşar Gidersin" adlı türkü ile farklı türlerdeki başarısını gösterdi.

2001 yılında "Aşkta ve Ayrılıkta" isimli albümünü piyasaya çıkardı. Albümde "Anlatma" ve "Büklüm Büklüm" gibi parçalar kısa sürede listebaşı oldu. Aynı albümde Sezen Aksu, Aysel Gürel ve Fuat Güner gibi isimlerle çalışma fırsatı bulmuştu. Albümde ayrıca Yunan sanatçı George Alkeos'a ait olan "Anlatma" adlı parçayı da seslendirdi.

2007 yılına gelindiğinde sanatçının "Yolumu Bulurum" adını taşıyan albümü TMC etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Yonca Lodi, bu albümde Melih Kibar ile birlikte çalıştı.