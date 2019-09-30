Yaşar İpek kimdir? | Yaşar İpek hapse mi giriyor? | Yaşar İpek'in suçu ne?

Seren Serengil ve Yaşar İpek, geçtiğimiz sene Mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanma kararı almıştı.

Ünlü şarkıcı Seren Serengil, İstanbul Adalet Sarayı'na giderek boşanma aşamasında olduğu eşi Yaşar İpek hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulunmuştu.

YAŞAR İPEK'İN SUÇU NE?

Mahkeme İpek'in, Serengil'le ilgili 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu süre zarfında, Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi

YAŞAR İPEK, HAPSE Mİ GİRİYOR?

Hakkında 3 gün zorlama hapis kararı çıkartılan Yaşar İpek, yarın İstanbul Adalet Sarayı'na gelecek. İpek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürülecek ve Cuma gününe kadar cezaevinde kalacak.

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, 22 Aralık 1980 tarihinde doğdu. Aslen Diyarbakır'lı olan Yaşar İpek, 1983 senesinde ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

Müzikle ve sinemayla daha çocuk yaşlarındayken tanışan Yaşar İpek, 6 yaşında iken ailesinin film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinema hayatına adım atmıştır.

Vatani görevini yerine getirmesinin ardından şarkıcılık mesleğini yerine getirir. Yaşar İpek'in seslendirdiği şarkıları arasında;

2003 yılında Bir Alo De,

2005 yılında Sözüm Ona Sevdin,

2007 yılında Arada Bir,

2010 yılında Eyvah,

2012 yılında Kapı Zili,

2015 yılında Sus,

2016 yılında Haybeye bulunmaktadır.

SEREN SERENGİL KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Seren Serengil, 6 Nisan 1971'de Şişli, İstanbul'da doğmuştur. Şarkıcı ve oyunculuk yapmaktadır. Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Öztürk Serengil'in kızıdır.

SEREN SERENGİL'İN HAYATI

Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğdu. Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında “Sarhoş” filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Kumarhanesi'nde başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil'in ilk albümü “Ayrıldık” 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” ile büyük bir başarı yakaladı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır. En popüler albümü olan “Bu Gecenin Hatırına”, yalnızca bir klip ile 170000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup ve 2006 yılında “Dost Bile Kalamadık” ve “İnsan Severse Özler”, “Sen Şansını Kaybettin” ve “Sessiz Telefon” gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

SEREN SERENGİL'İN MAGAZİN PROGRAMI SUNUCULUĞU

Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır. 2007'de Show TV'nin “UçanKuş” programında Erol Köse ve Bekir Hazar ile birlikte konuk olarak yer aldı. 1993'te Emrah'ın “Haydi Şimdi Gel” ve “Töre” şarkıları için müzik videolarında yer aldı. Serengil ve Emrah “Yasak Sokaklar” ve “Belalım Benim” serilerinde birlikte çalıştı. Serengil, Aralık 2010'da son albümü “Ben Adamı Ayrılırken Tanırım”ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011'de Show TV'de yayınlanan “Seren Serengil İle Evlenir Misin?” adlı bir sabah programı sundu. 2014'te Cine5'in “Kim Ne Derse Desin” programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü.

Hafta içi her gün saat 09:30'da Star TV'de yayınlanan “Duymayan Kalmasın” adlı magazin yorum programını partneri Cengiz Semercioğlu ile birlikte sunmaktadır.

SEREN SERENGİL'İN TELEVİZYONDA YAYINLANAN PROGRAMLARI

Seren Serengil Show (TGRT)

Bu Gecenin Hatrına Show (TGRT)

Yeniden Başlayalım (Barışalım) (StarMax)

Uçankuş 4×4 (Show TV)

Seren Serengil İle Evlenir Misin ? (2011) (Show TV)

Yalnızlar Kulübü (2011) (Beyaz TV)

Kim Ne Derse Desin (2014) (Cine5)

Duymayan Kalmasın (2016) (Star TV)

ALBÜMLERİ

Ayrıldık (1991)

Alıştım Sana Birtanem (1994)

Bana Yasak (1996)

Bu Gecenin Hatırına (1998)

Dost Bile Kalamadık (tekli) (2006)

Ben Adamı Ayrılırken Tanırım (2011)

SEREN SERENGİL'İN YER ALDIĞI FİLMLER

Sarhoş (1977)

Alev Gibi Bir Kız (1990)

Başka Olur Ağaların Düğünü (1990)

Yasak Sokaklar (1993)

Belalım Benim (1999)

Şükran Büfe (2000)

Şaşkın Assolist (2005)