Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe isyan etti: "Allah onların ağızlarını açsın ve bildiği gibi bıraksın!" Kullandığı tüm sosyal medya platformlarını aktif kullanan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe seneler sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.

1 7 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanıyor.