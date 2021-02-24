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  3. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe isyan etti: "Allah onların ağızlarını açsın ve bildiği gibi bıraksın!"

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe isyan etti: "Allah onların ağızlarını açsın ve bildiği gibi bıraksın!"

Kullandığı tüm sosyal medya platformlarını aktif kullanan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe seneler sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe isyan etti: "Allah onların ağızlarını açsın ve bildiği gibi bıraksın!" 117

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanıyor.