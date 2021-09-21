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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den korkutan haber! Ameliyat masasına yattı! Sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz pazar akşamı Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunduğu “Benzemez Kimse Bize” programına katılan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün ameliyat oldu. Şarkıcının sağlık durumu merak ediliyor.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den korkutan haber! Ameliyat masasına yattı! Sağlık durumu nasıl?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunduğu “Benzemez Kimse Bize” programına geçtiğimiz pazar akşamı konuk olan ve performansıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den korkutan haber geldi.

Geçtiğimiz gün Yıldız Tilbe'nin özel bir hastanede  kadın hastalığı nedeniyle ameliyat olduğu ve gün içinde taburcu edileceği öğrenildi. 

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den korkutan haber! Ameliyat masasına yattı! Sağlık durumu nasıl?

AŞI ÇIKIŞI TEPKİ ALDI

Öte yandan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde aşının korumadığı fikrine kapılarak, "Korumayan bir aşıyı niye olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, bir şey olursa sorumlu değiliz dediği bir aşıyı niye vurulayım? 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak? Ne oluyoruz?" sözlerine yer vermişti.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den korkutan haber! Ameliyat masasına yattı! Sağlık durumu nasıl?

"ZORLA MI YAPACAKSINIZ?"

Aşı olmayı kesin bir dille reddettiğini belirten Yıldız Tilbe "Konuş konuş aynı, dünyada sayısız Profesör, doçent, doktor vs pcr da aşı da zararlı yaptırmayın diyorlar, diplomalarını bakkaldan mı almışlar hepsi akademisyen. Milyonlarca insan bir sürü ülkede protesto ediyor, boşuna mı , olmuyorum aşı , zorla mı yapacaksınız?" demişti.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den korkutan haber! Ameliyat masasına yattı! Sağlık durumu nasıl?

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