Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den korkutan haber! Ameliyat masasına yattı! Sağlık durumu nasıl?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunduğu “Benzemez Kimse Bize” programına geçtiğimiz pazar akşamı konuk olan ve performansıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den korkutan haber geldi.

Geçtiğimiz gün Yıldız Tilbe'nin özel bir hastanede kadın hastalığı nedeniyle ameliyat olduğu ve gün içinde taburcu edileceği öğrenildi.

AŞI ÇIKIŞI TEPKİ ALDI

Öte yandan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde aşının korumadığı fikrine kapılarak, "Korumayan bir aşıyı niye olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, bir şey olursa sorumlu değiliz dediği bir aşıyı niye vurulayım? 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak? Ne oluyoruz?" sözlerine yer vermişti.

"ZORLA MI YAPACAKSINIZ?"

Aşı olmayı kesin bir dille reddettiğini belirten Yıldız Tilbe "Konuş konuş aynı, dünyada sayısız Profesör, doçent, doktor vs pcr da aşı da zararlı yaptırmayın diyorlar, diplomalarını bakkaldan mı almışlar hepsi akademisyen. Milyonlarca insan bir sürü ülkede protesto ediyor, boşuna mı , olmuyorum aşı , zorla mı yapacaksınız?" demişti.