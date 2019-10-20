Ünlü şarkıcıdan olay sözler: Kültür Bakanlığı’ndan onaylı olan şarkılarımdan yargılanıyorum

Ünlü rap şarkıcı Khontkar, bir televizyon kanalından yayınlanan Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Klübü’ne konuk olarak sevenlerinin karşısına çıktı.

Ünlü rap müzik şarkıcı Khontkar, şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla yargılanmış ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Khontkar, programda “Yargılandığım şarkılarım kayıtlı ve kültür Bakanlığı'ndan onaylı. 100’den fazla şarkım var piyasada. Kendi hayatımdan kesitlere de yer veriyorum. Olan olayları yansıtıyoruz. Bunların hepsini çarpıtıp, uyuşturucuyu ben ya da birileri kullanıyor dediniz diye dava açılıyor. Cinayet de var. Bu varken bunu bahsetmemek bana saçma geliyor açıkçası. Müzik her şeyden bahsedebilir yani” dedi.

Okan Bayülgen ise “Hip Hop’un yükselmesi kaçınılmazdı. Sokaktan geldi bu müzik, merkez mahalleden çıkmadı, yan mahalleden geldi. Yan mahalleden gelince de tehlike oluşturuyor” dedi.

KHONTKAR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? KHONTKAR'IN GERÇEK İSMİ NE?

Gerçek ismi Onur Dinç olan Khontkar, 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda annesinden edindiği MC Hammer ve Run DMC kasetleriyle kendisini hip-hop kültürünün içinde buldu. İlk kayıtlarını 2004 yılında gerçekleştirdikten sonra bir kaç oluşumda yer aldı. Bir yandan müzik teorisi eğitimi alırken diğer yandan 2008 yılında kendi ev stüdyosunu kurdu ve Türkiye’deki trap müziğin temellerini ekibiyle birlikte atmaya başladı.

Hayat şartları dolayısıyla tüm yaşanmışlıkları, müziğinde anlatacak konuları belirlemesinde büyük rol oynadı. 2010 yılında “Crimeland” adında bir albüm yayınladı. Daha sonra albüm serilerini bir süre daha devam ettirdi. Ancak yaptığı müzik Türkiye için o döneme ait olmayan, yepyeni bir tarz olmasından dolayı tam olarak beklenen ilgiyi göremedi.

2012 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojileri Bölümü’nü kazandı. Okul hayatı devam ederken bir yandan albüm serilerini kaydetmeye, bir yandan da tamamı kendine ait olan şarkıları internet üzerinden ücretsiz yayınlamaya devam etti. 2015 yılının başlarında “WHOISTHAT” adında İngilizce sözlerden oluşan bir EP yayınladı. Bunu, ilk defa dijital platformlarda yerini alacak olan LP’si “NOBODI” takip etti..