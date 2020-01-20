Ünlü şarkıcıdan şok hareket! Hayranının cep telefonunu alıp fırlattı

Ünlü rap şarkıcısı Khontkar, önceki gün bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcısının sevenleri tarafından hınca hınç dolan salonda tatsız bir olay yaşandı.

Khontkar'ın bu davranışı sosyal medya tepki çekti.

Ünlü rap şarkıcısı, performansı sırasında video kaydı alan bir hayranının cep telefonunu alıp fırlattı.

Instagram ve Twitter'da paylaşılan olay görüntü nedeniyle Khontkar eleştirilerin hedefi oldu.

İşte olay görüntü:

Videoyu izleyen Twitter kullanıcılarından bazılarının verdiği tepkiler:,

Khontkar öndeki izleyicisinin telefonunu yere atıp parçalarken, bakın @Sagopakajmerrap Yunus abi’den “ADAMLIK” öğrenin. pic.twitter.com/ljOA99zjpO — MURİÇ (@yusufmuric) January 20, 2020

Telefonu atman normal bi davranış kırılması sorun öyle mi ? pic.twitter.com/bTMJWzBJro — Alperen Özdemir (@alpioozdemir) January 20, 2020

Khontkar’ın kendisini konserde videoya alan hayranına yaptığı şerefsizlik pic.twitter.com/xMd2NeIvCF — Zeka Düşüren Tiktoklar (@tiktoklar) January 20, 2020

Lan bu khontkar denen herif naptığını sanıyor ya şaka mısın abi sen hadi adam ayakkabına dokundu sinirlendin ona tepki verdin iyi bişey demedik te kayit alan adamın telefonunu alıp yere atmak falan noluyo kafana yediğin şişeyle bu ülkede tanındın mixle beatin iyi olmasa — aguila aka kadim (@mertaguila) January 20, 2020

KHONTKAR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? KHONTKAR'IN GERÇEK ADI NE?

1991 İzmir doğumlu Khontkar, küçük yaşlarda annesinden edindiği MC Hammer ve Run DMC kasetleriyle kendisini hip-hop kültürünün içinde buldu. İlk kayıtlarını 2004 yılında gerçekleştirdikten sonra bir kaç oluşumda yer aldı. Bir yandan müzik teorisi eğitimi alırken diğer yandan 2008 yılında kendi ev stüdyosunu kurdu ve Türkiye’deki trap müziğin temellerini ekibiyle birlikte atmaya başladı.

Hayat şartları dolayısıyla tüm yaşanmışlıkları, müziğinde anlatacak konuları belirlemesinde büyük rol oynadı. 2010 yılında “Crimeland” adında bir albüm yayınladı. Daha sonra albüm serilerini bir süre daha devam ettirdi. Ancak yaptığı müzik Türkiye için o döneme ait olmayan, yepyeni bir tarz olmasından dolayı tam olarak beklenen ilgiyi göremedi.2012 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojileri Bölümü’nü kazandı. Okul hayatı devam ederken bir yandan albüm serilerini kaydetmeye, bir yandan da tamamı kendine ait olan şarkıları internet üzerinden ücretsiz yayınlamaya devam etti.

KHONTKAR'IN ALBÜMLERİ

Khontkar, 2015 yılının başlarında “WHOISTHAT” adında İngilizce sözlerden oluşan bir EP yayınladı. Bunu, ilk defa dijital platformlarda yerini alacak olan LP’si “NOBODI” takip etti.

2017 Ağustos ayında Sony Music ve Basemode Records etiketiyle Hiçbir Şeyim Yok teklisi yayınlandı.

2018 yılı Mart ayında Sony Music etiketiyle “Kime Ne” teklisi yayınlandı.

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Khontkar, 14 Aralık’ta Sony Music Türkiye ve Basemode Records etiketiyle “100” albümünü yayınladı.