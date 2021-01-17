  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü şarkıcının acı günü! İntizar'ın babası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcının acı günü! İntizar'ın babası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı İntizar'ın babası Cemal Arslan, Muğla'nın Ula ilçesinde solunum yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcının acı günü! İntizar'ın babası hayatını kaybetti 116

Ünlü şarkıcı İntizar'ın babası Cemal Arslan, Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesinde yaşıyordu.