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Ünlü senarist ve yapımcı Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu! evinde ölü bulundu!

42 yaşındaki ünlü senarist ve yapımcı Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu. Alpözgen'in dün gece uyumadan önce arkadaşına, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' dediği öğrenildi.

Ünlü senarist ve yapımcı Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu! evinde ölü bulundu!

Bugün 16.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'ta meydana gelen olaya göre, senarist ve yapımcı Alper Alpözgen, dün gece saatlerinde arkadaşını ziyarete geldi.

Arkadaşıyla sohbet eden Alpözgen, bir süre sonra, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' diyerek, uyumak için misafir odasına geçti.

Ünlü senarist ve yapımcı Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu! evinde ölü bulundu!

Öğle saatlerinde arkadaşı, uyandırmak amacıyla odasına girdiğinde, Alper Alpözgen'in yatağında hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Panik olan ev sahibi, bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildirdi. Arkadaşının eve gelmesinin ardından, Alpözgen'i tekrar kontrol eden ev sahibi, daha sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Alper Alpözgen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünlü senarist ve yapımcı Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu! evinde ölü bulundu!

DARP İZİNE RASTLANMADI

Polisin, olay yerinde savcı eşliğinde yaptığı incelemede, ceset üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Yapılan incelemelerin ardından Alper Alpözgen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ALPER ALPÖZGEN KİMDİR?

Alper Alpözgen’in kendisine ait bir kitabının olduğu, çeşitli projelerde senaristlik ve metin yazarlığı yaptığı ortaya çıktı. Alpözgen’in, Acun Ilıcalı’nın yakın zamanda yayına başlayacak olan dijital platformundaki "Vahşi Şeyler" isimli dizinin de senaristliğini yapacağı öğrenildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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