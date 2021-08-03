İbo Show'a başlaması işleri değiştirdi! İbrahim Tatlıses'in maaşı kesildi!Van-Hakkari karayolunda zap suyu taştı, yoldan geçen düğün konvoyu balıkları yakalamak için birbiriyle yarıştı!Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı hassasiyeti duygulandırdıBill Gates - Melinda Gates resmen boşandı! 130 milyar dolarlık servet bakın ne olacak!Son dakika | TÜİK 2021 Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı!İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'dan kaçan 2 terörist teslim olduSon dakika | Bakan Akar, terör örgütünün kirli yüzünü açıkladı: PKK/YPG yalanı mübah gören eylemlere giriştiNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 3 Ağustos 2021 Salı | Kova burcu, belirsizlikleri hayatınızdan bir an önce çıkarmalısınız!İstanbul'daki ulaşım zammından Marmaray da nasibini aldı! İşte yeni ücret tarifesiChelsea, Inter'in yıldız oyuncusu Romelu Lukaku için servet döküyor!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de 'Help Turkey' paylaşımlarına sert çıktı! "Kimseye ihtiyacımız yok"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de 'Help Turkey' paylaşımlarına sert çıktı! "Kimseye ihtiyacımız yok"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya üzerinden başlatılan 'Help Turkey' kampanyasına karşı olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de 'Help Turkey' paylaşımlarına sert çıktı! "Kimseye ihtiyacımız yok"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden orman yangınları için yardım kampanyası olan 'Help Turkey' paylaşımları ünlü isimleri ikiye böldü. İlk olarak Şehrazat bu paylaşımlara karşı olduğunu bildiren bir yazı paylaşırken hemen ardından Nilgün Belgün ve Nilüfer de sanatçıyı desteklemişti.

"AĞRIMA GİTTİ"

Ünlü şovmenden önce besteci ve şarkıcı Şehrazat, "Ağrıma gitti bu yurtdışı yardım çağrısı. Ülkem vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardımları paylaşmayacağım" dedi. Ünlü ismin bu paylaşımına Farah Zeynep Abdullah cevap verdi. Farah Zeynep Abdullah, "Hayvanlar, doğa perişan, onur için yaşamak ne alaka" demişti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de Help Turkey paylaşımlarına sert çıktı! Kimseye ihtiyacımız yok

"DEVLETİMİZ VAR"

Şimdi ise ünlü şovmen  Mehmet Ali Erbil, 'Help Turkey' paylaşımlarına ilişkin olarak, Instagram hesabından "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" görüşünü dile getiren bir paylaşım yaptı. 

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de Help Turkey paylaşımlarına sert çıktı! Kimseye ihtiyacımız yok

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT