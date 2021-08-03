Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de 'Help Turkey' paylaşımlarına sert çıktı! "Kimseye ihtiyacımız yok"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden orman yangınları için yardım kampanyası olan 'Help Turkey' paylaşımları ünlü isimleri ikiye böldü. İlk olarak Şehrazat bu paylaşımlara karşı olduğunu bildiren bir yazı paylaşırken hemen ardından Nilgün Belgün ve Nilüfer de sanatçıyı desteklemişti.

"AĞRIMA GİTTİ"

Ünlü şovmenden önce besteci ve şarkıcı Şehrazat, "Ağrıma gitti bu yurtdışı yardım çağrısı. Ülkem vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardımları paylaşmayacağım" dedi. Ünlü ismin bu paylaşımına Farah Zeynep Abdullah cevap verdi. Farah Zeynep Abdullah, "Hayvanlar, doğa perişan, onur için yaşamak ne alaka" demişti

"DEVLETİMİZ VAR"

Şimdi ise ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 'Help Turkey' paylaşımlarına ilişkin olarak, Instagram hesabından "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" görüşünü dile getiren bir paylaşım yaptı.