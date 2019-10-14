Eloy Perez kimdir? | Eloy Perez öldü mü? | Eloy Perez neden öldü?

Ünlü sporcu hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü boksör Eloy Perez, hayatını kaybetti. Perez'in ani ölümü herkeste şok etkisi yarattı. Perez henüz 32 yaşındaydı. Boksörün ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
Ünlü boksör Eloy Perez’in ölüm haberi tüm dünyada şok etkisi yarattı
32 yaşındaki eski dünya şampiyonunun hayatını kaybettiğinin basında yer almasının ardından sevenleri yasa boğuldu.
Dış basında geniş yer alan haberlerde, son dövüşünü 2012’de yapan Perez'in vefat ettiği bildirildi.
Şu an itibarıyla hayatını neden kaybettiği açıklanmadı ancak daha önce kokain testini geçemeyen Eloy Perez, boks ringlerini bırakmıştı. Sosyal medyada da yankı bulan bu ani ölüm, sporcunun sevenlerini de üzdü.
ELOY PEREZ KİMDİR?
Eloy Perez, 32 yaşındaki eski dünya şampiyonu bir boksördü.
Eloy Perez, kariyerinde 26 maçın 23’ünü kazanmış, 2012’de Adrien Broner’a karşı nakavt olmuştu.
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