Ünlü sunucu Armağan Çağlayan'dan kötü haber! Yakalandığı amansız hastalığı ilk kez açıkladı!

Sunucu ve televizyon programcısı Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yakalandığı hastalığı sevenleri ile paylaştı.

YAYINLAMA
Google News
Ünlü sunucu Armağan Çağlayan'dan kötü haber! Yakalandığı amansız hastalığı ilk kez açıkladı! 1

Armağan Çağlayan sosyal medyayı sıkı bir şekilde kullanıyor ve binlerce insan tarafından sevilerek takip ediliyor.

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan'dan kötü haber! Yakalandığı amansız hastalığı ilk kez açıkladı! 2

YouTube üzerinden yaptığı programlar ile her bir bölümde farklı bir ismi konuk eden Armağan Çağlayan Size Anlatacaklarım Var isimli programı ile de çeşitli şehirlerde turneler düzenliyordu.

Ünlü sunucu 5 aydır devam eden programlarına yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı ara vereceğini duyurdu.

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan'dan kötü haber! Yakalandığı amansız hastalığı ilk kez açıkladı! 3

Armağan Çağlayan "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."

ekran-goruntusu-2022-11-21-190758.jpg

"Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz. Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden görüşmek dileğiyle… Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Son Haberler
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin detaylar ve yaşanan son gelişmeler
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin detaylar ve yaşanan son gelişmeler
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
On Numara sonuçları 21 Kasım 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 21 Kasım 2022
On Numara sonuçları 21 Kasım 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 21 Kasım 2022
Biden, Şükran Günü için hazırlanmış "Çikolata" ve "Cips" isimli iki hindiyi affetti
Biden, Şükran Günü için hazırlanmış "Çikolata" ve "Cips" isimli iki hindiyi affetti
Birce Akalay imaj değiştirdi! Paylaştığı pozlarla sosyal medyayı salladı: "Muhteşem"
Birce Akalay imaj değiştirdi! Paylaştığı pozlarla sosyal medyayı salladı: "Muhteşem"
Fenomen dizinin sevilen oyuncusundan acı haber! Vefat haberi hayranlarını yasa boğdu!
Fenomen dizinin sevilen oyuncusundan acı haber! Vefat haberi hayranlarını yasa boğdu!
Çok Okunanlar
TV8 Survivor All Star 121. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube
TV8 Survivor All Star 121. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube
Polis haftası mesajları 2022| Polis eşe, sevgiliye kutlama sözleri! En güzel kısa, uzun, anlamlı Polis Haftası mesajları
Polis haftası mesajları 2022| Polis eşe, sevgiliye kutlama sözleri! En güzel kısa, uzun, anlamlı Polis Haftası mesajları
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Sergen Deveci'nin durumu ağır deniyordu! Konuyu aydınlatan ilk açıklama Melis İşiten'in eski eşi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi!
Sergen Deveci'nin durumu ağır deniyordu! Konuyu aydınlatan ilk açıklama Melis İşiten'in eski eşi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi!
Sergen Deveci'nin durumu ağır deniyordu! Konuyu aydınlatan ilk açıklama Melis İşiten'in eski eşi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi!
Sergen Deveci'nin durumu ağır deniyordu! Konuyu aydınlatan ilk açıklama Melis İşiten'in eski eşi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi!
Gülben Ergen açılışta sahne aldı! Zarafeti ve sesiyle büyüledi!
Gülben Ergen açılışta sahne aldı! Zarafeti ve sesiyle büyüledi!
Yorumlananlar
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'da konuştu! "Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız"
MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'da konuştu! "Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız"
Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi
Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi