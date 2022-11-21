Ünlü sunucu Armağan Çağlayan'dan kötü haber! Yakalandığı amansız hastalığı ilk kez açıkladı!
Sunucu ve televizyon programcısı Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yakalandığı hastalığı sevenleri ile paylaştı.
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