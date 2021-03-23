İlçi isminin anlamı nedir, İlçi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bursa Gemlik Nüfusu 2020 - 2021 |  Gemlik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Büge isminin anlamı nedir, Büge ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir?360 TV Frekans Ayarları 2021 - 360 TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?Doya Doya Moda programından ayrılan İvana Sert paylaşımıyla gönderme yaptı!360 HD Frekans Ayarları 360 HD Frekans Ayarları 2021 - 360 HD Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?2021 - 360 HD Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?Define avcıları yüzyıllık tarihi mezarlara zarar verdi24 TV Frekans Ayarları 2021 - 24 TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?WESTERNSIX (Afrika) Frekans Ayarları 2021 - WESTERNSIX (Afrika) Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü sunucu Bircan Bali estetiksiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Ünlü sunucu Bircan Bali estetiksiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından Bircan Bali estetiksiz fotoğrafını paylaştı. Üniversite yıllarına ait fotoğrafı paylaşan Bali'yi görenler tanımakta zorluk çekti.

Ünlü sunucu Bircan Bali estetiksiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Seren Serengil ve Arto ile birlikte sunduğu Söylemezsem Olmaz programıyla ekranlara gelen sunucu Bircan Bali, sosyal medyadan estetiksiz fotoğrafını paylaştı. Yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkınlığa uğratan Bircan Bali'nin değişimi dikkatlerden kaçmadı. 

Ünlü sunucu Bircan Bali estetiksiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

ÜNİVERSİTE YILLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medyanın dikkatli kullanıcıları Bali'nin yıllar içerisinde yaşadığı değişimi hemen fark etti. Bali, takipçileri tarafından yüzlerce yorum aldı. Güzel sunucu fotoğrafını "Üniversitede karameldi saçlarım. Şeker kokmayı o zaman da seviyordum... Gözlerimin üzerini boyuyodum yine sadece. Mavi kolyem hala duruyor. Ellerim hala minicik...Tenim hep esmer. Yine işaret parmağıma takarım böyle yüzükleri biliyorsun. Böyle kolsuz elbiseler hala yakışmaz ama giyerim. Anlayacağın çok az şey değişiyor ya da çok şey...." notuyla paylaştı.

Ünlü sunucu Bircan Bali estetiksiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT