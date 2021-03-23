Ünlü sunucu Bircan Bali estetiksiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Seren Serengil ve Arto ile birlikte sunduğu Söylemezsem Olmaz programıyla ekranlara gelen sunucu Bircan Bali, sosyal medyadan estetiksiz fotoğrafını paylaştı. Yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkınlığa uğratan Bircan Bali'nin değişimi dikkatlerden kaçmadı.

ÜNİVERSİTE YILLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medyanın dikkatli kullanıcıları Bali'nin yıllar içerisinde yaşadığı değişimi hemen fark etti. Bali, takipçileri tarafından yüzlerce yorum aldı. Güzel sunucu fotoğrafını "Üniversitede karameldi saçlarım. Şeker kokmayı o zaman da seviyordum... Gözlerimin üzerini boyuyodum yine sadece. Mavi kolyem hala duruyor. Ellerim hala minicik...Tenim hep esmer. Yine işaret parmağıma takarım böyle yüzükleri biliyorsun. Böyle kolsuz elbiseler hala yakışmaz ama giyerim. Anlayacağın çok az şey değişiyor ya da çok şey...." notuyla paylaştı.