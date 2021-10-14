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Ünlü sunucu Hande Fırat ve eşi trafik kazası geçirdi! Çift ölümden döndü

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve eşi Murat Özvardar, İstanbul yolunda seyir halinde iken felaketin eşiğinden döndüler. Murat Özvardar, Hande Fırat ve şoförlerinin bulunduğu araca, önündeki tırdan kopan tekerlek çarptı.

Ünlü sunucu Hande Fırat ve eşi trafik kazası geçirdi! Çift ölümden döndü

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, talihsiz bir trafik kazası geçirdi. İstanbul yolu otobanında Bolu tüneline yaklaştıkları esnada, önlerinde seyir halinde olan TIR aracının tekeri fırladı. Tekerlek Hande Fırat'ın şoförünün kullandığı araca çarptı. Kaza sonucu arabasında ciddi hasar oluşan Fırat ve şoförünün durumunun iyi olduğu belirtilirken, emniyet kemerleri sayesinde hasar görmedikleri öğrenildi.

Ünlü sunucu Hande Fırat ve eşi trafik kazası geçirdi! Çift ölümden döndü

HAVA YASTIKLARI VE EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİ

Korkunç kazadan araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat, eşi Murat Özvardar ve şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Kazanın hemen ardından Medyaradar'dan Cezmi Sayılgan'a olayın detaylarını anlatan Hande Fırat, "Cezmi abi neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden tırın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu" ifadelerini kullanırken emniyet kemerinin önemine de dikkat çekerek "Emniyet kemerlerimiz sayesinde kurtulduk diyen Fırat, "şaşkınlığımı daha yeni attım. Verilmiş sadakamız varmış. Şu anda iyiyim bir sıkıntımız yok" dedi.

Ünlü sunucu Hande Fırat ve eşi trafik kazası geçirdi! Çift ölümden döndü

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