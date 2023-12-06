Ünlü sunucu Mesut Yar canlı yayında Sözcü TV'den istifa etti! 'Tek bir kırmızı çizgim var' diyerek aday adaylığını açıkladı

Hafta içi hergün Sözcü TV'de sabah haberlerini sunan deneyelim gazeteci Mesut Yar, bugün ki canlı yayında CHP'den belediye başkanlığı aday adayı olduğunu açıklayarak seyircilere veda etti.

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Ünlü sunucu Mesut Yar canlı yayında Sözcü TV'den istifa etti! 'Tek bir kırmızı çizgim var' diyerek aday adaylığını açıkladı

Ünlü gazeteci Mesut Yar, sabah haberlerini sunduğu Sözcü TV'den CHP belediye başkan aday adaylığı nedeniyle ayrıldığını duyurdu.

Ünlü gazeteci Yar, "Mutlu ve Mesut bir Datça için Mesut Yar" sloganı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden 31 Mart Yerel ve Mahalli seçimlerinde Muğla'nın Datça ilçesi Belediye Başkanlığı görevine talip olduğunu duyurdu.

"mutlu ve mesut etmeye gidiyorum"

20 yıldır Datça'da olduğunu belirten Mesut Yar, "1900'lerin sonlarında bir arkeolog ve gazeteci olarak belgesel yapmak için gittiğim Datça isimli ilçemize, ondan 10 sene sonra kadar Can Yücel sayesinde bir kez daha gitmiştim. Can babanın vasiyeti, Datça'da mutlu bir hayat geçirebilmekti. 20 yılını Datça'da geçirmiş bir kardeşiniz olarak, memleketin en ücra köşesini mutlu etmeye, biraz farklı sözler söylemeye, biraz mutlu ve mesut etmeye gidiyorum.

"Tek bir kırmızı çizgim var"

Tarafım her zaman doğru ve hakikatin yanında olmak. Tek bir kırmızı çizgim var, bu ülkenin kurucu lideri ve kurucu ilkeleri. Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, yaklaşık 60 yaşına geliyorum, hayatımı bu şekilde sürdürme sözünü babaanneme vermiştim" sözleri ile hem çalıştığı kanala veda etti hem adaylığını duyurdu.

Ünlü sunucu Mesut Yar canlı yayında Sözcü TV'den istifa etti! 'Tek bir kırmızı çizgim var' diyerek aday adaylığını açıkladı

Ünlü sunucu Mesut Yar canlı yayında Sözcü TV'den istifa etti! 'Tek bir kırmızı çizgim var' diyerek aday adaylığını açıkladı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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