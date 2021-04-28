Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan Biden'e 'Soykırım' söylemine tepki!

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıl dönümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada yaşananları "soykırım" olarak tanımladı. 'Soykırım' söyleminin ardından Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın Bakanlığa çağrıldığını açıklamıştı. Önceki gün ise TBMM olaya ilişkin olarak oylamaya sunduğu bildiriyi yayınladı ve Biden'in söyleminin yok hükmünde olduğuna karar kılındı.

"SOYKIRIM DİYENLERİN BİR BROŞÜRLÜK BİLGİLERİ YOK"

Bu kez ABD Başkanı Biden'i eleştirenler arasına Prof. Dr. İlber Ortaylı'da katıldı. Ünlü tarihçi yaptığı açıklamasında Biden'i hedef alarak, "1915 olaylarına 'soykırım' diyenlerin bir broşürlük kadar bile bilgileri yok, bir şey bilmiyor, konuşuyorlar. İlgili literatürler Türkçeye çevrilmemiş. Nereden anladın da okudun?" ifadelerini kullandı.

"SUÇLARINI PAYLAŞACAK TARİHİ ORTAK ARIYORLAR"

Sözlerine devam eden ünlü tarihçi Ortaylı, "Yahudi Soykırımı’nın ağır suçluluğunu taşıyan Alman-Fransız çevreleri özgün suçlarını yayıp paylaşacak tarihi ortaklar arıyorlar. Ermeniler ise davalarını Yahudiler ölçüsünde başarıyla kabul ettireceklerini düşünerek bu kavrama dört elle sarılıyorlar." sözlerini dile getirdi.