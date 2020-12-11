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  3. Ünlü televizyoncu Şule Zeybek'ten şok itiraf: "Bende aldatıldım!"

Ünlü televizyoncu Şule Zeybek'ten şok itiraf: "Bende aldatıldım!"

Ünlü sunucu Şule Zeybek katıldığı bir programda hayatına dair hiç bilinmeyen açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen, 'Cansu Dere’nin dizide ki başına gelen Şule Zeybek’in başına gelse nasıl olurdu?' sorusuna herkesi şaşırtan bir yanıt verdi.

45 yaşındaki ünlü televizyoncu Şule Zeybek, Youtube kanalında Gazeteci Aslan Sayım’ın 'Biz Bize Magazin' isimli programına konuk oldu. Gazeteci Aslan Sayım'ın sorularına samimi bir şekilde yanıt veren Zeybek, bir de itirafta bulundu.

Ünlü televizyoncu Şule Zeybek'ten şok itiraf

Gazeteci Aslan Sayım, Zeybek'e son dönemlerin en çok ses getiren yapımlarından olan Sadakatsiz dizisindeki Cansu Dere’nin canlandırdığı Asya karakterinin başına gelenler Şule Zeybek'in başına gelse nasıl olurdu? sorusunu yöneltince beklenmedik  bir tepkiyle karşılaştı.

Ünlü televizyoncu Şule Zeybek'ten şok itiraf

Zeybek bu soruya şu şekilde yanıt verdi: “Cansu Dere’den hallice bir Şule oluyor zaten. Başıma da gelmedi değil yani evet benim de başıma geldi aldatılmak evet benim de içimden bir Cansu Dere çıkıyor￼.”

Ünlü televizyoncu Şule Zeybek'ten şok itiraf:

Aslan Sayım, bu cevabının üzerine “Peki bir şans daha verir misiniz?” diye soru yöneltti. Şule Zeybek ise, “Hayır kesinlikle vermem. Asla! Ben kıskanç bir kadın değilim bu arada kıskanılmaktan da haz etmem yakaladığım an hadi eyvallah kendi yoluna yani” yanıtını verdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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