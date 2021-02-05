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Ünlü YouTuber Enes Batur kız isteme töreninde!

Anne babasını kaybeden bir takipçisinden gelen isteği kırmayan ünlü YouTuber Enes Batur, takipçisi için kız isteme törenine katıldı ve çiftin söz kurdelesini kesti.

Ünlü YouTuber Enes Batur kız isteme töreninde!

Türkiye'nin en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan ve zaman zaman eleştiri oklarının hedefi haline gelen Enes Batur, takipçisinden gelen istek üzerine kendisini kız isteme töreninde buldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Enes Batur, Instagram hesabına gelen, "Eğer kız istemeye benimle gelir, kurdelemizi de kesersen beni çok mutlu edersin. Aşırı mutlu olurum." mesajı üzerine kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ünlü YouTuber Enes Batur, takipçisinin isteğini geri çevirmedi.

Takım elbisesini giyip, kız isteme törenine katılan fenomen isim, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü YouTuber Enes Batur kız isteme töreninde!

Ünlü YouTuber Enes Batur kız isteme töreninde!

Kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum alan Enes Batur, paylaşımına "Hayatımın en garip günüydü." notunu düştü. Fenomen isim sık sık sosyal medya hesaplarına hayranlarından gelen mesajları yanıtlıyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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