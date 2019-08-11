Ünlülerden bayram mesajları

AKASYA ASILTÜRKMEN

"Siz bayramda her yere gidebilirsiniz ama çocukluğunuz size ancak büyüklerinize giderseniz gelebilir. Bu bayramda da anneanne ve nenemizle birlikteyiz. Canım arabama atladığım gibi konforlu bir şekilde iki saatte yazlığa geldim. İç güdülerime iyi ki güvenmişim. Arife gününde cidden trafik yok denilebilecek kadar azdı. Tahmin ettiğim gibi herkes dün yola çıkmış. Hepimize iyi bayramlar. Dikkatli sürün, bayramın tadını çıkarın. Not: fotoğrafı kaydırırsanız bayram dileğimizi de görebilirsiniz. Nevin sizi çok öpüyormuş, bu bayramda da hepimize dua edecekmiş."