Unvan Değişikliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEB unvan değişikliği sonucu sorgulama ekranı 2-4 Mart tarihlerinde düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavına katılanlar Unvan Değişikliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB unvan değişikliği sonucu sorgulama ekranı...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeline yönelik yapılan Unvan Değişikliği sınavı 81 il merkezinde e-Sınav şeklinde gerçekleştirildi. Yazılı sınavın ardından gözler MEB unvan değişikliği sonuçlarına çevrildi. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021? MEB unvan değişikliği sınavı 2021 sonuçları bugün (22 Mart 2021) açıklanacak. Aşağıdaki linkten sınav sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz MEB UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU SORGULAMA EKRANI 5 YILIN ARDINDAN İLK KEZ 2021 YILINDA YAPILDI Milli Eğitim Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı 5 yıldır yapılmıyordu. En son 2015 yılında yapılmış 2020 yılında yapılması planlanan sınav koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Gülistan Başköy Eğitim Editörü Sınav